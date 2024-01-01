AGD Karabük Şubesi Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı Düzenledi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Karabük Şubesi tarafından tarafından Mekke'nin fethinin 1393. yılı dolayısıyla Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenlendi.

Yenişehir Konferans Salonu'nda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program Mekke'nin fethi konulu sinevizyon gösterisiyle devam etti.

Programda konuşan AGD Şube Başkanı Aziz Gündoğdu, "Burada dünyanın en önemli, en kıymetli olaylarından bir tanesi olan Mekke'nin fethini kutlamak, konuşmak, anlamak noktasında toplanmış bulunuyoruz. Mekke'nin fethi çok önemli. Mekke'nin fethini gerçekleştiren ordunun komutanı efendimizdir. O açıdan Mekke'nin fethi bizim için çok önemli ve önemini özellikle genç nesle her yıl tekrar tekrar hatırlatmak gereğine inanıyoruz. Kudüs Mekke'den sonra yeryüzünün en eski şehirdir. Etrafı bereketlendirilmiş topraklardır ve peygamberler şehridir" dedi.

"100 yıldır Kudüs işgal altındadır ve bunun devam etmesi canımızı yakmaktadır" diyen Gündoğdu, "Filistin, Suriye, Irak, Arıkan gibi Müslüman ülkelerinin işgal altında olmasının sebebi en başta İslam coğrafyasının parçalanmışlığıdır. Bu parçalanmışlık üzerimizdeki sorumluluğu daha da arttırmaktadır. Genç nesiller mutlaka Fetih kavramını anlamalı ve fetih aşkı ile yaşamalıdır" ifadelerini kullandı

Program konuşmaların ardından yapılan dua ile sona erdi. - KARABÜK