Afyonkarahisar'da Ölüme Davetiye Çıkaran Çalışma

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yerden yaklaşık 40 metre yükseklikte vinç ile hiçbir güvenlik önlemi almadan yapılan çalışma yürekleri ağza getirdi. İşçilerin çöp konteynerine benzer kabine bindirilerek çalıştırıldığı anlar adeta ölüme davetiye çıkardı.

Olay, Emirdağ ilçesinde yapımı devam eden hastane inşaatında meydana geldi. Ölüme adeta davetiye çıkaran görüntüler dronlar ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde işçilerin vince bağlı çöp konteynırına bağlı bir kabine bindirildikleri ve güvenlik halatı gibi önlemler alınmadan yerden yaklaşık 40 metre yükseğe çıkarıldıkları görüldü. Görüntülerden işçilerin kabin içerisindeki rahatlıkları ise dikkatlerden kaçmadı. Vinç operatörünün insan değil de malzeme taşıyormuş gibi hareket etmesi ve vinci yönlendirmesi bir başka dikkat çekici konu oldu. - AFYONKARAHİSAR