Afyon haberi | Şuhut ilçesine atanan iki yeni hakim göreve başladı Afyon haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesince hazırlanan 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesi ile Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine atanan Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Muradiye Duran ve Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Şevkiye Beyza Kaya Mert göreve başladı. Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesince hazırlanan 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesi ile Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine atanan Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Muradiye Duran ve Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Şevkiye Beyza Kaya Mert göreve başladı. Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, yeni atanan hakimlere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kaymakam Düzgün, hakimlere "Yeni görev yerinizde sizlere başarılar diler, hayırlı olsun dileklerimi sunarım dedi." Ziyaret günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / Yerel Hakimler ve Savcılar Kurulu Asliye Ceza Mahkemesi Karahisar Yerel Haberler

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