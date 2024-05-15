Adıyaman'da Engelliler Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta İlçe Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Düzenlenen etkinlik çerçevesinde engelli vatandaşlar evlerinde, iş yerlerinde ve rehabilitasyon merkezlerinde yapılan ziyaretler ve onlara takdim edilen ikramlar da vardı.

Kahta İlçe Müftü Vekili Bilal Soyhan, "Engelliler Haftası münasebetiyle İlçe Müftülüğümüzün Engelli Koordinatörlüğü tarafından sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla engelli bireylere yönelik birçok etkinlikler düzenlendi. Bu anlamda istedik ki engelli kardeşlerimizi ziyaret edelim. Her zaman onların yanında olduğumuzu hissettirdik. Allah insanı saygı değer kılmıştır. İnsanlarda fiziki olarak bulunan engel ne olursa olsun, insanın eşrefi mahlukat olmasına asla engel değildir. Çünkü Allah katında insanların değeri, zahirde olan fiziki yapısı, cinsiyeti, rengi veya ırkıyla değil, imanı, takvası ve ameli nispetindedir" dedi. - ADIYAMAN