Adana yerel haberi... Adana'da Karataş Atık Su Arıtma Tesisi Bir Yılda Tamamlandı

Adana haber: Adana Büyükşehir Belediyesi, sahil ilçesi Karataş’ın sorunlarından biri olan arıtma tesisi sorununu çözdü. ASKİ’nin yapımına 2021’de başladığı Karataş Atık Su Arıtma Tesisi bir yıl içinde tamamlandı ve hizmete girdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, sahil ilçesi Karataş'ın sorunlarından biri olan arıtma tesisi sorununu çözdü. ASKİ'nin yapımına 2021'de başladığı Karataş Atık Su Arıtma Tesisi bir yıl içinde tamamlandı ve hizmete girdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, sahil ilçesi Karataş'ın sorunlarından biri olan arıtma tesisi sorununu çözdü. ASKİ'nin yapımına 2021'de başladığı Karataş Atık Su Arıtma Tesisi bir yıl içinde tamamlandı ve hizmete girdi. Bölgede temiz çevre için önem taşıyan arıtma tesisinin faaliyete geçmesiyle, daha önce denize akan atık sular arıtılmaya başlandı. Böylece insan, deniz canlıları ve doğa için zararlı olan atık sorunu ortadan kalktı.

TURİZM AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR

Adana turizmi açısından önem taşıyan Karataş ilçesinde, uzun yıllardır var olan su kirliliği ve koku problemine son vermek üzere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatıyla harekete geçen ASKİ ekipleri, dünyada bilinen ileri biyolojik arıtma sistemlerinin kullanıldığı arıtma tesisini inşa etti.

ÇIKIŞ SUYU ZİRAİ SULAMADA KULLANILABİLECEK NİTELİKTE

Tamamlanan tesisi ziyaret ederek bilgi alan ve çalışmaları denetleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çıkış suyunun temizliğini kontrol etti. Yapılan arıtma işlemiyle birlikte tesisin çıkış suyunun zirai sulamada kullanılabilecek nitelikte olması sağlandı. Karataş Atık Su Arıtma Tesisi tasarlanırken deşarj yerinin hassas bölge olması nedeniyle çıkış su kalitesinin yükseltilmesi amacıyla Membran Biyoreaktör Atık Su Arıtma Prosesi tercih edildi. 17 bin metreküp kapasiteyle hizmet veren tesiste aynı zamanda kimyasal koku giderim ünitesi de yer alıyor.