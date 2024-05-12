Adana'da 3 Çocuk Annesi Tatlıcı, Hem Evlatlarına Vakit Ayırıyor Hem İstihdam Sağlıyor

Adana'da 3 çocuk annesi tatlıcı, hem evlatlarına vakit ayırıyor, hem tezgahın başına geçtiğinde tatlıcılık yapıyor, hem de 18 kişiye istihdam sağlayarak kadınların her işi yapabileceğini gösteriyor.

38 yaşındaki 3 çocuk annesi Zeynep Geyik, ikiz kızları Tuana ve Sena (17) ve 10 yaşındaki oğlu Mehmet Kaan'ı okula yazdırdıktan sonra okumak istedi. Genç kadın, çocuklarının yakınındaki okula yazılarak, 1 yılda ortaokul eğitimini tamamladı. Ardından meslek sahibi olmak isteyen Zeynep Geyik, daha sonra bir meslek lisesinin pastacılık bölümüne kaydını yaptırdı.

Okulu bitirdi, evini satıp tatlıcı açtı

Liseyi de bitiren Geyik, eşinin tavsiyesi üzerine tatlıcı olmaya karar verdi. Geyik, mesleği öğrenmek Gaziantep'e yerleşip birçok tatlının yapımında ustalaştı. Bu sürede 25 çeşit tatlı türü öğrenen Geyik, Adana'ya geldikten sonra 6 yıl önce evini satıp iş yeri açtı.

Hem çocuklarıyla ilgilendi hem de işini büyüttü

Bu sırada 3 çocuğunun eğitimini hiç aksatmayan Geyik, eşi Turgut'un da desteğiyle sabahtan öğleye kadar evlatlarının derslerine yardım edip ev işlerini yaptı. Öğleden sonra ise dükkanına geçen Geyik, daha sonra da tatlılarını yapıp müşterilerine hizmet verdi. 3 çalışanla başlayan işte genç tatlıcı şuanda 18 kadın ve erkeğe istihdam sağlarken ikizler Sena ve Tuana da annelerinin yanında yetişerek mesleği öğrenmeye başladı.

"Yetişemediğimiz zamanlarda oldu"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Zeynep Geyik, "İlk zamanlarda hem eve yetişmek, hem çocuklara ve iş yerine vakit ayırmak çok zordu. Yetişemediğimiz zamanlarda oldu tabi. 23 Nisan'da okullarındaki gösteriye, veli toplantısına gidemedim. Bunlar bizi üzüyor" dedi.

Kızlarının birinin katmer, diğerinin de künefe yapımında ustalaştığını aktaran Geyik, "Ev hanımıydım, çocuklarım okula başladıktan sonra okumaya karar verdim ve meslek sahibi oldum. İşimizi büyüttük ama zorlu bir süreçten geçti. Çok emek verdik, çocuklarımızı bazen ihmal ettik ama toparladık. Şuanda onlarda işi öğrendi. Kızlarımın birisi künefe yapımında, diğeri de katmer yapımında ustalaştı. Oğlumu da garson olarak yavaştan yanımızda eğitmeye başladık. Onun da hedefi büyüyünce işlerin başına geçmek. Şuanda çok mutluyum. Ben bu iş yerini açarken tek başımaydım ama şuanda kızlarımda büyüdü. Yanımda eğittiğim kadın ustalar ve elemanlarım var. Hepsiyle birlikte bu yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bugün onlar çalışıyor, en güzel hediye bu"

Anneler Günü için kızlarının kendisine desteğe geldiğini söyleyen Geyik, "Anneler Günü içinde kızlarım yanıma geldi ve bugün bana bir şey elletmiyorlar. Bugün onlar çalışıyor, en güzel hediye bu benim için" diye konuştu.

"Bugün onu çalıştırmayacağız"

Sena Geyik ise ikiziyle birlikte annesinin yanına desteğe geldiğini belirterek, "Eskiden annem bize destek olurken biz şuanda ona destek oluyoruz. Bugün onu çalıştırmayacağız, biz çalışacağız. Başta kendi annem olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi. - ADANA