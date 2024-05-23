Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri
Trendyol Süper Lig'de ligin son haftasının hakem atamaları açıklandı. Şampiyonun belli olacağı karşılaşmalardan Fenerbahçe-İstanbulspor maçını Volkan Bayarslan, Konyaspor-Galatasaray maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasında görev alacak hakemleri duyurdu.
SON HAFTA HEYECANI YARIN BAŞLIYOR
Şampiyonluk ve küme düşme yarışının nefesleri kestiği Süper Lig'de 2023/24 sezonu bu hafta oynanacak maçlarla tamamlanacak. Şampiyonun ve küme düşen son 2 takımın belli olacağı hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
24 Mayıs Cuma
- Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor: Halil Umut Meler
25 Mayıs Cumartesi
- VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor: Mehmet Türkmen
- EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor: Murat Erdoğan
26 Mayıs Pazar
- Fenerbahçe- İstanbulspor : Volkan Bayarslan
- TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray : Tugay Kaan Numanoğlu
- Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu
- Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: Burak Şeker
- Kasımpaşa-Beşiktaş: Bahattin Şimşek
- Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
- Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Abdülkadir Bitigen