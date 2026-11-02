AB ile tarım ticareti hacmi 2026'nın ilk 9 ayında 11,4 milyar dolara ulaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2026 yılının ilk 9 ayında Avrupa Birliği ile ikili tarım ticareti hacmimiz, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,7 artış göstererek yaklaşık 11,4 milyar dolara yükselmiştir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Tarım Diyaloğu 3. Toplantısı'na katıldı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda gıda arz güvenliği, tarım ve kırsal kalkınma politikaları ile tarım ve gıda ticareti konuları ele alındı.

" Türkiye, Avrupa'nın ve bölgemizin gıda arz güvenliğinde kilit bir rol üstlenmektedir"

Bakan Yumaklı, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım alanındaki iş birliğinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı, güneyimizde ise Gazze'deki soykırım ve Orta Doğu'daki çatışmalar, tedarik koridorlarını zorlamaktadır. Diğer yandan, hızlanan iklim değişikliği, su stresi ve aşırı hava olayları tarımsal üretim sistemleri üzerinde benzeri görülmemiş bir baskı oluşturmaktadır. Böylesine kritik bir konjonktürde, aday ülke ve stratejik ortak Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım alanındaki iş birliği, her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Bu işbirliğinin güçlendirilmesi, artık bir tercihten öte, bölgesel istikrarın ve ortak refahın desteklenmesi açısından stratejik bir zorunluluktur. Türkiye, güçlü üretim kapasitesi, coğrafi konumu ve lojistik altyapısıyla, Avrupa'nın ve bölgemizin gıda arz güvenliğinde kilit bir rol üstlenmektedir. Bunu, Birleşmiş Milletler iş birliğiyle yürüttüğümüz Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında, 33 milyon tondan fazla tahıl ve gıda ürününün dünya pazarlarına ulaşmasını sağlayarak bir kez daha gösterdik."

"2026 yılının ilk 9 ayında Avrupa Birliği ikili tarım ticareti hacmimiz yüzde 10,7 artış göstererek yaklaşık 11,4 milyar dolara yükselmiştir"

Avrupa Birliği ile tarım ticaretindeki artışa ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunan Yumaklı, "İkili ticaretimiz her geçen yıl güçlenmektedir. 2025 yılında Avrupa Birliği'ne gerçekleştirdiğimiz tarım ihracatı 8,3 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır. 2026 yılının ilk 9 ayında Avrupa Birliği ile ikili tarım ticareti hacmimiz ise, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,7 artış göstererek yaklaşık 11,4 milyar dolara yükselmiştir. Bugünkü görüşmemizde, bu olumlu seyrin sürdürülmesi ve ticari ilişkilerimizin daha ileriye taşınmasını ele aldık. Bu kapsamda, karşılıklı pazara erişim imkanlarının iyileştirilmesi ile tarım ve işlenmiş tarım ürünlerindeki tercihli ticaret rejiminin geliştirilmesini değerlendirdik" diye konuştu.

"Son 3 yılda 28 ürünümüze Avrupa Birliği tescili aldık"

Toplantıda coğrafi işaretlerin karşılıklı korunmasına yönelik iş birliğini ilerletme arzularını dile getirdiklerini aktaran Yumaklı, "Anadolu coğrafyasının zengin mirasını ekonomik değere dönüştürmek için yürüttüğümüz çalışmalarla, son 3 yılda 28 ürünümüze Avrupa Birliği tescili aldık. Böylece tescilli ürün sayımızı 46'ya yükselttik. Askıda olan ve artık kesin tescilini beklediğimiz 8 ürünümüz daha var. İnşallah bu sayı, Avrupa Birliği ile yakın ve güçlü iş birliğimizin neticesinde önümüzdeki dönemde daha da artacaktır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye-AB ortaklığının kırsal alandaki en somut ve başarılı meyvesi IPARD programlarımızdır"

Yumaklı, IPARD programları kapsamında 3,4 milyar avroluk yatırımın ekonomiye kazandırıldığını ve 107 binden fazla vatandaşa istihdam imkanı sağlandığını vurgulayarak, "Türkiye-AB ortaklığının kırsal alandaki en somut ve başarılı meyvesi IPARD programlarımızdır. Bu programlarda bugüne kadar, yaklaşık 27 bin proje desteklenmiş, 3,4 milyar avroluk yatırım ekonomimize kazandırılmış ve 107 binden fazla vatandaşımıza istihdam olanağı sunulmuştur. IPARD-3 ile bu uygulamayı 81 ilimizin tamamına yaymış bulunuyoruz. Bu başarılı iş birliğinin 2028-2034 döneminde de kesintisiz devam etmesi ve ülkemize tahsis edilen mali kaynakların artırılmasını istiyoruz. Böylece genç çiftçilerimizin, kadın girişimcilerimizin ve kırsal işletmelerimizin geleceğe dönük yatırımlarını daha güçlü şekilde destekleyebileceğiz" şeklinde konuştu.

"2026 Türkiye Raporu'nun, ülkemizin yapıcı çabalarını ve kaydettiği ilerlemeleri, objektif bir yaklaşımla yansıtmasını bekliyoruz"

Türkiye'nin 2005 yılından itibaren Avrupa Birliği üyelik hedefi doğrultusunda birçok alanda kapsamlı bir dönüşüm süreci yürüttüğünü hatırlatan Yumaklı, "Ortak çıkarlarımızın somut kazanımlara dönüştürülmesi, üyelik perspektifinin güçlendirilmesini ve ileriye taşınmasını gerektirmektedir. Bu çerçevede, önümüzdeki günlerde yayımlanacak 2026 Türkiye Raporu'nun, ülkemizin yapıcı çabalarını ve kaydettiği ilerlemeleri, objektif bir yaklaşımla yansıtmasını bekliyoruz. Bu kapsamda, tarım alanındaki çalışmalarımızın ve iş birliğimizi geliştirme irademizin hakkaniyetli biçimde değerlendirileceğine inanıyoruz. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Yüksek Düzeyli Tarım Diyaloğu'nun; düzenli, yapıcı ve sonuç odaklı bir anlayışla devam etmesini arzu ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye ve AB'nin tarım gıda sektöründe güçlü bir işbirliği var"

Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin önemli tarım ticareti ortaklarından biri olduğunu belirten Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Tarımdan Sorumlu Üyesi Christophe Hanse ise, "Türkiye ve AB'nin tarım gıda sektöründe güçlü bir işbirliği var. Türkiye aynı zamanda Avrupa Birliği'nin en önemli tarım ticaret ortaklarından biri ve çiftçilerimize de önemli bir değer katıyor. Aynı zamanda tüketicilerimize de yine uygun fiyatlı gıdaya erişim konusunda destek sağlıyor. Bu sabah da coğrafi işaretler ve diğer konuları da görüştük. Halihazırda çok iyi bir işbirliğimiz var bu alanlarda. Bu anlamda Türkiye'nin Karadeniz'deki önemli rolünü de takdir ediyoruz. Avrupa Birliği olarak ve gıda güvenliğinin desteklenmesi konusundaki gayretlerinin devam etmesini teşvik ediyoruz. Tahılın Karadeniz aracılığıyla güvenli geçişinin sağlanması konusundaki desteğinin sürülmesini teşvik etmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı