74. Uluslararası Uzay Kongresi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 74. Uluslararası Uzay Kongresi'nde gerçekleştirdiği konuşmasında "Enerji güvenliği her ülkenin ulusal güvenliği meselesiyle eş değerdir ve onun önemli bir unsuru oluşturduğunu görüyoruz.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 74. Uluslararası Uzay Kongresi'nde gerçekleştirdiği konuşmasında "Enerji güvenliği her ülkenin ulusal güvenliği meselesiyle eş değerdir ve onun önemli bir unsuru oluşturduğunu görüyoruz. Azerbaycan, güvenilir bir tedarikçi olarak enerjiyi uluslararası pazarlara taşıyor" dedi.

Azerbaycan başkenti Bakü, 50 yıl sonra dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olan 74. Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yaptı. Bakü'de dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olan kongre resmi açılış töreniyle başladı. Törene, Uluslararası Uzay Federasyonu Başkanı Clay Mowry, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır başta olmak üzere birçok uzay ajanslarının temsilcileri ve davetliler katıldı. Aliyev açılış konuşmasında, "İşgal ve etnik temizliğin kurbanı olduk. Halkımız için büyük bir trajedi ve büyük bir insani felaketti. Biz uzun yıllardır çatışmayı barışçıl yollarla çözmeye ve işgali barışçıl bir şekilde sona erdirmeye çalışıyoruz" dedi. Azerbaycan'ın 10 yılı aşkın süredir uluslararası uzay kulübünün üyesi olduğunu hatırlatan Aliyev, "Bugün elimizde iki telekomünikasyon ve bir gözlem uydusu var. Azerbaycan'da bu alanı geliştirmeye devam ediyoruz" dedi.

"Kongre, Azerbaycan'da uzay endüstrisinin ve ileri teknolojilerin gelişmesine katkı sağlayacak"

Modernleşmenin Azerbaycan'ın vizyonunu, gündemini ve geleceğe yönelik planlarını yansıttığını vurgulayan Aliyev, "Bugün Bakü'de düzenlenen Kongre, Azerbaycan'da uzay endüstrisinin ve önde gelen teknolojilerin geliştirilmesine ve modernizasyonuna katkı sağlayacak. Azerbaycan bağımsızlık döneminde uluslararası toplumun aktif bir üyesi oldu. Politikamız her zaman açık, şeffaf ve net olmuş, dostluk kazanmaya, iş birliğini güçlendirmeye hizmet etmiştir" diye konuştu.

"Avrupa Enstitüleri ile işbirliğimiz başarıyla gelişiyor"

Azerbaycan'ın Avrupa Birliği'nin birçok üyesiyle stratejik ortaklık konusunda bildiri imzaladığını belirten Aliyev, "Aynı zamanda Avrupa Enstitüleri ile işbirliğimiz de başarıyla gelişiyor. Bu, dış politikamızın açık, işbirlikçi olduğunu ve daha geniş bölgesel kalkınmaya hizmet ettiğini gösteriyor. Azerbaycan, iki önemli uluslararası kuruluş olan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Konseyi'ne üyedir. Azerbaycan her iki kuruluşa da üye olan az sayıdaki ülkeden biridir. Bu iki önemli kuruluş 100'den fazla ülkeyi birleştiriyor" dedi.

Azerbaycan yüzyıllardır çok etnikli, çok dinli, çok mezhepli bir toplum olduğunu vurgulayan Aliyev, "30 yıllık bağımsızlığımız boyunca bu faktörleri güçlendirdik. Bunu tüm mezheplerin temsilcileri arasında istikrarın, öngörülebilirliğin ve bir arada yaşamanın bir örneği olarak görüyoruz. Tek bir aile olarak yaşıyoruz" ifadelerin kullandı.

"Doğal kaynaklarımız Azerbaycan halkının yararına kullanıldı"

Azerbaycan'ın 20. yüzyılın ortalarında dünyanın ilk petrol üreten ülkelerden bir olduğunu belirten Aliyev, "O dönemde dünya petrol üretiminin yarısını biz üretiyorduk. Belki birçok kişi 20. yüzyılın ortalarında denizden ilk petrol üretiminin Azerbaycanlı petrolcüler tarafında yapıldığını bilmiyor. Bugün bağımsızlığımız sırasında doğal kaynaklarımız Azerbaycan halkının yararına kullanıldı. Azerbaycan'ın bağımsızlık dönemindeki dinamik gelişimi gösteriyor ki kaynaklarımızı doğru kullandık. Ülkemiz bu kaynakları güçlü bir ekonomi inşa etmek için kullandık" diye konuştu.

"Azerbaycan, güvenilir bir tedarikçi olarak enerjiyi uluslararası pazarlara taşıyor"

Dünyadaki enerji ve ulaşım haritalarına bakıldığında Azerbaycan'ın da bir izi olduğunun açık bir şekilde görülebileceğine dikkat çeken Aliyev, "Birçok projeyi ortaklarımızla birlikte başlattık ve başarıyla hayata geçirdik. Bununla sadece bölgemizin değil, daha geniş bir bölgenin enerji güvenliğini sağladık. Bugün enerji güvenliği her ülkenin ulusal güvenliği meselesiyle eş değerdir ve onun önemli bir unsuru oluşturduğunu görüyoruz. Azerbaycan, güvenilir bir tedarikçi olarak enerjiyi uluslararası pazarlara taşıyor" ifadelerini kullandı.

"İşgal ve etnik temizliğin kurbanı olduk"

Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıl önce Ermenistan'ın işgali ile bozulan toprak bütünlüğünün yeniden sağladığını belirten Aliyev, "İşgal ve etnik temizliğin kurbanı olduk. Halkımız için büyük bir trajedi ve büyük bir insani felaketti. Biz uzun yıllardır çatışmayı barışçıl yollarla çözmeye ve işgali barışçıl bir şekilde sona erdirmeye çalışıyoruz. 28 yıl boyunca müzakere sürecine güçlü bağlılığımızı gösterdik. Ancak 3 yıl önce BM Şartı uyarınca meşru müdafaa hakkımızı kullandık, topraklarımızı işgalden kurtardık ve işgale son verdik. Geçtiğimiz ay ise ülkenin tamamında egemenliğimizi yeniden tesis ettik. Çatışmayı bitirmesi gereken uluslararası kuruluşların bu yönde sonuç alamadığını üzülerek belirtmek isterim. Dört BM kararı, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarından tamamen, derhal ve koşulsuz olarak çekilmesini talep ediyordu. Ancak bu kararlar 27 yıl kağıt üzerinde kaldı. Şehit vererek bu kararların uygulanmasını sağladık" diye konuştu.

"Güney Kafkasya'da barış dönemine girebiliriz"

Azerbaycan'ın toprak bütünlüğümüzü benzersiz bir şekilde yeniden tesis ettiğinin altını çizen Aliyev, "Çatışmayı sonlandırdık. Bu çatışmanın çözümlenmesinin bir sonucu olarak onurumuzu koruduk ve uluslararası hukuku yeniden tesis ettik. Bugün Güney Kafkasya'da barış dönemine girebiliriz. Bu bizim düşüncemiz. Birlikte işbirliği içinde, karşılıklı yararlar temelinde bunları yapabileceğimizi gösteriyoruz" dedi.

Fuara 101 ülke katılım gösterdi

Bakü'de düzenlenen 74. Uluslararası Uzay Kongresi'nde 101 farklı ülkeden 5 binden fazla katılımcı yer alıyor. "Azerkosmos" ve Uluslararası Uzay Federasyonu'nun (IAF) desteğiyle 6 Ekim'e kadar Bakü'de gerçekleştirilecek 74. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında konferanslar, 190'dan fazla panel oturum ve fuar düzenlenecek. Etkinliğin fuar kısmında ise ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), İtalya Uzay Ajansı (ASI), AIRBUS, Kanada'nın İnovasyon Merkezi (INO), Fransa Ulusal Uzay Araştırmaları Merkezi (CNES), Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) gibi 50'den fazla uluslararası şirketler ve kurumlar yer alıyor.

Türkiye'nin Uluslararası Uzay Kongresi adaylığı 6 Ekim'de netleşecek

Uluslararası Uzay Kongresi'ni 2026'da kendi ülkelerinde yapmak üzere Türkiye ve Polonya'nın adaylığı Bakü'de gerçekleştirilen kongrede ele alınacak. Türkiye ve Polonya'nın adaylığını sunduğu Uluslararası Uzay Kongresi'nin 2026'da hangi ülkeden yapılacağı ise 6 Ekim'de netleşecek. - BAKÜ