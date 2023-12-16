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73 Yaşındaki Marangoz Ustası Mesleğine Devam Ediyor

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 1945 yılında açılan iş yerinin tabelası gibi kendi de yıllara meydan okuyan 73 yaşındaki marangoz ustası Hüdaverdi Şentürk, mesleğini severek devam ettiriyor.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 1945 yılında açılan iş yerinin tabelası gibi kendi de yıllara meydan okuyan 73 yaşındaki marangoz ustası Hüdaverdi Şentürk, mesleğini severek devam ettiriyor.

Babası Mevlüt Şentürk tarafından açılan iş yerinde asılı üzerinde "Numunei Terekki Marangoz Atelyesi Mevlüt Şentürk" yazılı yıllara meydan okuyan tabelanın bulunduğu marangoz atölyesinden kopamayan Hüdaverdi Şentürk (73) mesleğini severek yapmaya devam ediyor. Yıllarca çalıştığı atölyeden hem evini geçindiren, hem de üç oğlunu okutup mezun eden Şentürk, sağlığı elverdiği müddet boyunca işine devam etmek istiyor.

"Askerden gelince mesleği devraldı"

Askerden geldikten sonra 1972 yılında iş yerini devraldığını ifade eden Şentürk, "Bu meslek bana babamın yadigarı. Ben de oğullarıma öğrettim ve onlara devrettim. Ama buradan kopamıyorum. 3 oğlum var ve hepsini buradan kazandığım parayla sonuna kadar okuttum üniversite mezunu oldular. 2 oğlum baba mesleğimizi sürdürüyor ve memnun olduklarını ifade ediyorlar. Ben de benim vefatımdan sonra bunca yıldır açık olan iş yerimizin kapısına kilit vurmayacakları için seviniyorum" dedi.

"Bu mesleğe aşığım"

"Bu mesleğe olan sevgimi kelimelerle ifade edemem" diye sözlerine devam eden Şentürk, "Ömrüm vefa ettiği sürece, elim ayağım tuttuğu sürece beni buradan kimse çıkartamaz. Bizim gibi meslekleri sürdüren ustalar çırak bulmakta maalesef güçlük çekiyorlar. Çünkü gençlerimiz artık masa başı işler arıyorlar. Bu tür el emeği isteyen işlerin değeri para ile ölçülemez. Elde etiğimiz bu ürünler de insanlar tarafından beğeni topladığında ben inanıyorum ki hayatın ne kadar değerli ve güzel olduğunu o zaman daha iyi anlarlar" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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