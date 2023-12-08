35. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı'na Yoğun İlgi

Gaziantep'te düzenlenen 35. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı'na 20 binin üzerinde kişi katıldı. Fuarda Türkiye'nin her bölgesinden ve yurt dışından birçok ülke profesyoneli yer aldı.

35. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı'nı (GAFSHOES) 20 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

35. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı'nı (GAFSHOES), Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Gaziantep Kunduracılar Odası, Sayacılar Odası, Gaziantep Ayakkabı Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (GASİD) ve Terlik Ayakkabı ve Yan Sanayiciler Derneği'nin (TAYSAN) destekleri ile 4-7 aralık tarihlerinde gerçekleştirildi.

Fuara, Türkiye'nin her bölgesinden ve yurt dışından Polonya, Almanya Mısır, Dubai, Gürcistan, Fransa, İtalya, Irak, İran, Somali, Libya, Özbekistan, Rusya, Suudi Rabistan, Cezayir, Ürdün, Tacikistan, Filistin, Tunus, Kosova, Makedonya, Çin, Lübnan, Kırgızistan, Marakeş, Türkmenistan, Ukrayna, Sudan, Azerbaycan, Chad, Fas, Yemen, Kamerun, Nijerya ve Beyrut gibi ülkelerden profesyoneller katıldı.

Ayakkabı üreticilerinin; erkek, kadın, çocuk, spor, iş emniyet ve askeri ayakkabı, terlik üreticilerinin, ayakkabı yan sanayi üreticilerinin taban, aksesuar, tekstil ve kimyevi maddeler, deri üreticilerinin büyükbaş, kösele, Eva, PVC ham madde üreticileri, makine ve yardımcı ürünleri, suni deri imalatçıları, kurumlar, dergiler ve toptancıların ürünleri sergilediği ve büyük yoğunluk yaşanan fuarda ürünlerini sergileyen firma sahipleri; dört gün boyunca yeni sezon ürünlerini alıcılara tanıtma fırsatı bulduklarını dile getirerek, fuarın sektöre, kente ve ülkeye büyük moral olduğunu, yoğun katılımcı ve talep ile fuarı tamamladıklarını belirterek bütün emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Ülke ekonomimizin lokomotif kentlerinden olan ve ayakkabı üretiminin merkez üssü haline gelen Gaziantep'te 35'incisini düzenlemiş olduğumuz Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarımıza yoğun bir katılım oldu ve firmalarımız buradan memnun ayrıldılar. Çeşitli sektörlerde düzenlediğimiz fuarlarla, her zaman üretim ve ihracata destek olmaya devam edeceğiz. Fuarımıza, sektörümüze destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Fuarımızı bundan sonra da geliştirerek yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP