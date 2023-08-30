30 Ağustos Zafer Bayramı Köyceğiz'de törenlerle kutlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramının 101. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama töreni Köyceğiz Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Üstçavuş Bedriye Taylı yaptı. Çelenk töreninden sonra program, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkan Vekili Fatih Ölemez tarafından Kaymakamlık binasında kutlamaların kabul edilmesiyle devam etti. Daha sonra Toparlar Mahallesinde bulunan Şehitlik ziyaret edildi. Şehitler için dua okunmasının ardından program sona erdi. Törene Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkan Vekili Fatih Ölemez, kamu kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA