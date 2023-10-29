29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Adıyaman'da coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. Yıl dönümü deprem bölgesi Adıyaman'da coşkuyla kutlandı.

Adıyaman Valiliği önünde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. Yıl dönümü kutlamalarına Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Milletvekili İshak Şan, siyasi parti başkanları, kurum ve kuruluş müdürleri, STK temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla birlikte başlayan programın açılış konuşmasını yapan Vali Osman Varol, "100 yıl önce Anadolu coğrafyasında bir fidan olarak doğan cumhuriyetimiz bugün 100 yıllık ulu bir çınara dönüştü.

Aziz milletimizin ezelden ebede uzanan tarih yolculuğunda çok önemli dönüm noktası olan ve önümüzde yepyeni ufuklar açan cumhuriyetimizin kuruluşunun 100.yılı, yurt genelinde olduğu gibi ilimizde de büyük bir coşkuyla kutlandı.

Ülke olarak 100'üncü yıl dönümünü büyük bir sevinç ve gururla kutladığımız cumhuriyetimizi bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin ve Adıyamanlı hemşehrilerimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından okul öğrencileri tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramıyla ilgili şiirler okundu. Okunan şiirler sonrasında geçiş töreni gerçekleştirildi. - ADIYAMAN