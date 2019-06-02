Yerel seçimleri iptal edilen 3 ilçe ve 1 beldede seçmen sandık başında

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart yerel seçimlerini iptal ettiği üç ilçe ve bir beldede seçmen bugün sandığa gidiyor. Artvin Yusufeli, Denizli Honaz ve Kırıkkale Keskin olmak üzere üç ilçede ve Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe Beldesi'nde seçmenler oy kullanıyor.

23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinden önce ilk tekrar seçim bu üç ilçe ve beldede yapılıyor. Euronews.com'da Görüntüle