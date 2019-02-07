Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli" Programı

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Bundan sonraki süreç, Kilis için ekonomiyi büyütme süreci olacak." dedi.

AK Parti Kilis İl Başkanlığı tarafından öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen "Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli" konulu programa katılan Demircan, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yerinde eğitim modeli çerçevesinde genel merkezin görevlendirmesiyle Kilis'e geldiklerini söyledi.

Demircan, Kilis'in sınır kenti olması nedeniyle kendine has sorunları olduğunu, vatandaşın moral ve motivasyona katkıda bulunmak üzere geldikleri kentte, partisinin teşkilatını çok diri ve heyecanlı gördüğünü ifade ederek, "En sevindirici tarafı, şehrin siyasi liderleri ve aktörleri bütün meselelere vakıf. Özellikle iş ve üretim anlamında Kilis'in geleceğine ilişkin hazırlıklarını tamamlamışlar. Bundan sonraki süreç, Kilis için ekonomiyi büyütme süreci olacak." diye konuştu.

AK Parti Kilis Belediye Başkan adayı Mehmet Abdi Bulut ise 2 yıl önce bu şehre roketler düştüğünü ve süreçte 25 insanın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Yaşanan acı olayların ardından şehirde sanayi ve ticaretin durma noktasına geldiğini, insanların evlerini ve işlerini terk ettiğini anlatan Bulut, şunları kaydetti:

"Allah'a şükürler olsun Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, devletimizin aldığı tedbirlerle önce Fırat Kalkanı, akabinde Zeytin Dalı Harekatı ile burada bizim hayatımıza ve birliğimize kast etmiş olan şer güçler defedildi. Şu anda kahraman ordumuzun kontrolünde bir güvenli bölge oluşturuldu ve rahat bir hayata kavuştuk. Tabiri caizse hayatımızı yeniden kuracağız. Biz, geleceğe umutla bakmak istiyoruz. Bu şehirde yaşayan insanlar olarak kendimize bir gelecek inşa etmek istiyoruz. Bunu inşa ederken, bu ülkenin şerefli bir ferdi olarak hak ettiğimiz değeri görmek, ülkenin refahında ve kalkınmasında da gereken payı almak istiyoruz."

Kaynak: AA