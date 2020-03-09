Yenikapı Meydanı'nda sergilenen araçlarla ilgili araştırma komisyonu raporu İBB Meclisinde...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Araç, Güncel

Yenikapı Meydanı'nda sergilenen araçlarla ilgili araştırma komisyonu raporu İBB Meclisinde...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım ve Trafik Komisyonunun raporuna göre, Yenikapı'da sergilenen araçların bir kısmının, belediyenin öz malı resmi araçlar olduğu tespit edildi.

09.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:30
Yenikapı Meydanı'nda sergilenen araçlarla ilgili araştırma komisyonu raporu İBB Meclisinde...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım ve Trafik Komisyonunun raporuna göre, Yenikapı'da sergilenen araçların bir kısmının, belediyenin öz malı resmi araçlar olduğu tespit edildi.

İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu, "Yenikapı Meydanı'nda sergilenen araçlarla ilgili araştırma komisyonu raporu"nu meclise sundu.

Komisyon raporunda, İBB idaresine yöneltilen "Yenikapı'da belediyeye iş yapan müteahhitlere ait araç bulunmakta mıdır?" sorusuna, "Yenikapı'da sergilenen araçlar arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesine iş yapan firmalara ait 120 araç bulunmaktadır." şeklinde yanıt verildi.

İBB yönetiminin 6 Mart 2019 itibarıyla tüm araçlara ilişkin bilgiyi komisyonla paylaşmadığı belirtilen raporda, BELTUR, BİMTAŞ ve KİPTAŞ gibi belediye iştiraklerinin de 24 Haziran 2019'dan sonra kiralanan araçlarla ilgili bilgileri paylaşmadığı aktarıldı.

"Araçlardan bir kısmının belediyenin öz malı, resmi araçlar olduğu tespit edilmiştir"

Bilgi almak için komisyona davet edilen bürokratların engellendiği belirtilen raporda, "Komisyona gelen ve bilgi veren bürokratlar ise bir süre sonra görevden el çektirilmiştir. Müdürlüklerden gelen cevapların doğrudan komisyonumuza ulaştırılması konusunda yazılı olarak talep etmemize rağmen herhangi bir cevap alınamamıştır." ifadesi kullanıldı.

Raporda, Hazine ve Maliye Bakanlığının, 6 Eylül 2018 tarihli genelgesi gereğince tasarruf tedbirleri kapsamında tüm devlet kurumlarında olduğu gibi İBB ve iştiraklerinde de kademeli olarak araç iadelerinin yapıldığı bilgisine yer verildi.

Yenikapı Miting Alanı'na 8 Eylül 2019'da 731 aracın getirildiğinin belirlendiği belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Destek Hizmetleri Müdürü, 24 Aralık 2019'da komisyonumuza verdiği beyanında, bankaların promosyon aracı olarak tahsis ettiği ve kiralık olmayan araçların da alana götürülmüş olduğunu ifade etmiştir. İdare tarafından iletilen yazılarda alana çekilen 120 aracın müteahhit firmalar tarafından bedelsiz olarak iş denetim kapsamında tahsis edilen ve kiralık olmayan araçlar olduğu belirtilmiştir. Yenikapı'ya çekilen müteahhit ve promosyon ürünü dışındaki araçların müdürlükler tarafından gönderilen yazılarda da belirtildiği gibi itfaiye, otobüs, kamyon, evde sağlık hizmeti, zabıta hizmetleri gibi belediye hizmetlerinde kullanılan araçların hizmet aracı olduğu, makam aracı olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca Yenikapı'ya götürülen araçlardan bir kısmının belediyenin öz malı olan resmi araçlar olduğu tespit edilmiştir."

Geri çekilen araçlar bir süre daha kullanıldı

Halkla İlişkiler Müdürlüğünün komisyona verdiği cevaba da yer verilen raporda, Yenikapı'ya gönderilen araçlardan bir kısmının alana gönderildikten sonra hizmet ihtiyacına binaen geri çekildiği, ilgili müdürlükler tarafından bir süre daha kullanıldığı kaydedildi.

Hizmet aracı olarak kullanılan araçların makam aracı gibi gösterildiği belirtilen raporda, "8 Eylül 2019'da Yenikapı'ya gönderilen araçların bir kısmının 24 Haziran 2019'dan sonra yapılan araç kiralama ihaleleri ile kurumlara alındığı ve sonra ihtiyaç fazlası gibi gösterilerek alana gönderildiği tespit edilmiştir. İhtiyaç fazlası gibi görülüp alana gönderilen bu araçların 23 Haziran seçimleri sonrası neden kiralandığı anlaşılamamıştır." ifadeleri kullanıldı.

İSKİ'nin 24 Temmuz 2019'da 990 araç ihalesini 5 aylığına 16 milyon 709 bin TL'ye yaptığı, 2017'de 997 aracın 24 aylık kiralama bedelinin ise 30 milyon 840 bin TL'ye yapıldığı bilgisine yer verilen raporda, 2017'de araçların aylık maliyetinin 1289 TL, 24 Temmuz 2019'da ise 3 bin 375 TL olduğu aktarıldı.

5-8 Eylül 2019 arasında 731 araç, ihtiyaç fazlası ve makam aracı olarak kullanıldığı iddiasıyla Yenikapı Miting alanında sergiletilmiş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da tüm araçların kiralanan şirketlere iade edildiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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