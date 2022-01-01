Yeni yıla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde girdiler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni yıla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde girdiler

Yeni yıla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde girdiler
Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - Haberler | Güncel

YENİ yıla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde girmek isteyenler dakikalar öncesinden köprü girişinde bekledi.

YENİ yıla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde girmek isteyenler dakikalar öncesinden köprü girişinde bekledi. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde araçlarından inen vatandaşlar 2022'yi coşkuyla karşıladı. Polis ekipleri ise köprüde bekleyen vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

Yeni yılı boğazda karşılamak isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saatler 00.00'ı gösterdiğinde araçlarından indi. İstanbullular, il dışından gelenler ve turistler, büyük bir coşkuyla yeni yılı köprüde karşıladı. Havai fişek gösterilerini izleyen ve o anları görüntüleyen vatandaşlar, polis ekiplerinin uyarılarıyla araçlarına binerek hareket etti.


Yeni yıla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde girdiler

Yeni yıla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde girdiler

Yeni yıla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde girdiler

Yeni yıla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde girdiler

Yeni yıla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde girdiler

Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti! Polis herkesi tek tek aradı

Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti! Polis herkesi tek tek aradı

Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title