Yeni yıla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde girdiler

YENİ yıla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde girmek isteyenler dakikalar öncesinden köprü girişinde bekledi. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde araçlarından inen vatandaşlar 2022'yi coşkuyla karşıladı. Polis ekipleri ise köprüde bekleyen vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

Yeni yılı boğazda karşılamak isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saatler 00.00'ı gösterdiğinde araçlarından indi. İstanbullular, il dışından gelenler ve turistler, büyük bir coşkuyla yeni yılı köprüde karşıladı. Havai fişek gösterilerini izleyen ve o anları görüntüleyen vatandaşlar, polis ekiplerinin uyarılarıyla araçlarına binerek hareket etti.