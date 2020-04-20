Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek... - Haberler
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel

Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek...

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 2,4 milyonu geçerken, iyileşenlerin sayısı 650 bine, can kaybı ise 170 bine yaklaştı.

20.04.2020 21:48 | Son Güncelleme: 20.04.2020 21:48
Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek...

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 2,4 milyonu geçerken, iyileşenlerin sayısı 650 bine, can kaybı ise 170 bine yaklaştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgının "merkez üssü" ABD'de, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 781 artarak 41 bin 356'ya yükseldi. Vaka sayısının 771 bin 216 olarak kaydedildiği ABD'de 71 bin 497 kişi de iyileşti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a talep etmesi durumunda salgınla mücadelede yardım edebileceğini söyledi.

Ülkedeki bazı eyaletlerde ise salgınla mücadele için getirilen kısıtlamaların kaldırılması için "Evde kal" talimatlarına rağmen protesto gösterileri düzenlendi.

New York'taki Cobble Hill Sağlık Merkezinin Kovid-19 bağlantılı 55 ölümle eyalette en fazla can kaybının yaşandığı yaşlı bakımevi olduğu bildirildi.

İtalya'da ise can kaybı 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi. Virüs bulaşan kişi sayısının 181 bin 228'e ulaştığı İtalya'da, iyileşenlerin sayısı 48 bin 877 olarak açıklandı.

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 852'ye yükselirken, vaka sayısı 200 bin 210'a ulaştı.

Fransa'da ise vaka sayısı 155 bin 383'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 265, iyileşenlerin sayısı 37 bin 409 olarak duyuruldu.

İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 16 bin 509'a yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 124 bin 743'e çıktı.

İngilizler, salgın konusunda uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğinin belirlenmesi durumunda Çin hakkında tazminat davası açılmasını istiyor.

Kovid-19 hastalarında olumlu sonuç verdiği bilinen immün plazma tedavisinin İngiltere'de denenmesi için çalışma başlatıldı.

Almanya'da 8 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Can kayıpları Belçika'da 5 bin 828'e, İran'da 5 bin 209'a, Almanya'da 4 bin 706'ya, Hollanda'da 3 bin 751'e, Brezilya'da 2 bin 507'ye, İsveç'te 1580'e, Kanada'da 1618'e, Rusya'da 405'e ve İsviçre'de 1429'a yükseldi.

Avusturya'da normal hayata dönme sürecinde "fast food" yemek zincirlerine sahip uluslararası şirketlerin büyük bir kısmı hizmet vermeye başladı.

Almanya'da son 24 saatte 8 Türk vatandaşı daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Ülkede Kovid-19 nedeniyle ölen Türk sayısı 87 oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başta başkent Moskova olmak üzere ülkede salgınının hala devam ettiğini ve zirve noktasına ulaşılmadığını söyledi.

Bazı ülkelerde tedbirler uzatılırken bazı ülkelerde hafifletildi

Ürdün hükümeti, Kovid-19 vakasının görülmediği ülkenin güneyindeki kentlerde sokağa çıkma yasağının hafifletilmesine karar verdi.

Güney Afrika ülkelerinden Malavi'nin başkenti Blantyre'de görev yapan doktorlar, salgına karşı yeterli koruyucu ekipman bulunmadığı gerekçesiyle grev başlattı.

Irak'ta sokağa çıkma yasağı dışındaki vakitlerde, sağlık kurallarına bağlı kalmak kaydıyla iş yerlerinin, fabrikaların ve atölyelerin açılmasına izin verildi. Ülkede ramazan ayında da devam edecek sokağa çıkma yasağı 19.00 ile 06.00 saatleri arasında uygulanacak.

Bangladeş'te hafta sonu on binlerce kişinin Müslüman bir din adamının cenaze törenine katılmasının ardından 7 köye giriş çıkışların tamamen kapatıldığı bildirildi.

Sri Lanka'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 1 aydır uygulanan sokağa çıkma yasağı kısmen kaldırıldı.

Hindistan'da da 24 Mart'tan bu yana uygulanan ülke çapındaki sokağa çıkma yasağı kısmi olarak hafifletildi.

Tayland'da Kovid-19 nedeniyle sahillerin boşalmasıyla son 20 yılda ilk kez bu kadar çok sayıda deri sırtlı deniz kaplumbağası yuvası bulundu.

Ekvador'da 86 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi

Gana'da Kovid-19 ile mücadelede insansız hava araçları kullanılmaya başlandı.

Cezayir'de salgınla ilgili asılsız haber üreten ve yayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden Ekvador'da 86 sağlık çalışanı virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sudan'daki Türk resmi kurumları ve sivil toplum kuruluşları, ramazan ayında ülkenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin bağışlarını ulaştıracak.

Kazakistan, salgınla mücadele kapsamında Kırgızistan ve Tacikistan'a 3 milyon dolarlık insani yardımda bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, işgal altındaki Batı Şeria'da Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlerin gevşetilmesi için talimat verdi.

Gana, Ruanda ve Benin'de salgınla mücadele kapsamında sokakta maske takma zorunluluğu getirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde Karadağ'ın Tuzi şehrinde yaşayan 300 aileye gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, Kovid-19'a karşı geliştirdiklerini öne sürdüğü bitkisel ilacı kameralar önünde içti.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi Haberler
İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi
4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! İki gün sınırlı sürede marketler açık olacak Haberler
4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! İki gün sınırlı sürede marketler açık olacak
DEVA Partisi ilk anketini yaptırdI! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar Haberler
DEVA Partisi ilk anketini yaptırdI! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar
Aslı Enver, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'yi affetmedi Haberler
Aslı Enver, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'yi affetmedi
Cumhurbaşkanı, 'Korona ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içti Haberler
Cumhurbaşkanı, "Korona ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti
Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem'in, 4 kadına attığı mesajlar ifşa oldu Haberler
Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem'in, 4 kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti
Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı
ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi
ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi
Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor
Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor
İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir
İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz
Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!
Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!
Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin
Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin
Erdoğan'dan 'Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?' sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Ronaldo'nun kendisini karantinaya aldığı Madeira Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü
Ronaldo'nun kendisini karantinaya aldığı Madeira Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü
Balkondan konser veren 19'luk gence polis sirenle eşlik etti
Balkondan konser veren 19'luk gence polis sirenle eşlik etti
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir
Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Ablamı öldüren kişi sevgilisi değildi
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Ablamı öldüren kişi sevgilisi değildi
Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü
Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü
Son Dakika: Erdoğan'dan yerli solunum cihazı üreten firmalara gözdağı: Ayda 5 bini üretemezseniz hesabını sorarız
Son Dakika: Erdoğan'dan yerli solunum cihazı üreten firmalara gözdağı: Ayda 5 bini üretemezseniz hesabını...
Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti
Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti
Dışarı çıkan ailesini ihbar eden sağlık çalışanı, barışmak için Sağlık Bakanı Koca'dan yardım istedi
Dışarı çıkan ailesini ihbar eden sağlık çalışanı, barışmak için Sağlık Bakanı Koca'dan yardım istedi
Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek
Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz
Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muhammet Emin Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Ebru Şallı Fettah Can Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı
Spor Falcao Rüştü Reçber Abdullah Avcı Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Futbolcu İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 07:13:38. #1.15#
title