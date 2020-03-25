Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı
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Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Güncel

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 20 bini aştı.

25.03.2020 20:10 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:34
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 494'e, vaka sayısı ise 452 bin 156'ya ulaştı.

EN FAZLA ÖLÜM İTALYA'DA

Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 7 bin 503 kişiyle İtalya'da kaydedildi. İtalya'nın ardından ikinci sırada yer alan İspanya'da 3 bin 434 kişi hayatını kaybetti.

VİRÜS 200 ÜLKEYE YAYILDI

Salgının ortaya çıktığı Çin, 3 bin 281 can kaybıyla üçüncü sırada yer aldı. Kovid-19 salgınından en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke 2 bin 77 kişi ile İran, beşinci ülke ise 1100 kişi ile Fransa oldu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı

Kaynak: AA

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Tüm dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı

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