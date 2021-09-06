Yeni Malatyaspor, Mounir Chouiar'i transfer etti
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Yeni Malatyaspor, Mounir Chouiar'i transfer etti

Yeni Malatyaspor, Mounir Chouiar'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Spor

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mounir Chouiar ile anlaştı.

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mounir Chouiar ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından Mounir Chouiar'in sarı-siyahlı formayı giydiği ve sözleşme imzaladığı fotoğraflar paylaşılarak, "Kulübümüz, son olarak Dijon FCO forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mounir Chouiar'nı kiralık olarak satın alma opsiyonlu transferi konusunda Dijon Kulübü ile anlaşmıştır. Hoş geldin Mounir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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