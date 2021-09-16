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Yeni Kirazpınar Köprüsünde sona doğru

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Yeni Kirazpınar Köprüsünde sona doğru

Gebze'de şehir merkeziyle OSB'ler arasındaki ulaşımı rahatlatacak olan Gebze TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Projesinde, köprü yapımı ve diğer imalatlar devam ediyor.

Gebze'de şehir merkeziyle Osb'ler arasındaki ulaşımı rahatlatacak olan Gebze Tem Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Projesinde, köprü yapımı ve diğer imalatlar devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün köprüleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ise yan yolları inşa ettiği proje tamamlandığında bölgedeki trafik daha düzenli hale gelecek.

TABLİYE BETONU DÖKÜLÜYOR

Gebze'deki trafiği önemli ölçüde rahatlatacak projede Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yıkılarak yeniden inşa edilen Kirazpınar Köprüsündeki çalışmalarda sona doğru yaklaşılıyor. Yeni Kirazpınar Köprüsünde şu an tabliye betonu dökülüyor. Proje dahilindeki bir diğer yeni köprü için mevcuttaki Tembelova Köprüsünün yıkımı da devam ediyor. Kuzey ve güney yan yollar, Yeni Kirazpınar ve Tembelova köprüleri, Büyükşehir'in gerçekleştireceği yol çalışmasıyla bağlanacak. Projenin doğu ve batı uçlarında daha önce sıfırdan inşa edilen bağlantı yolu ve köprüler tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Proje kapsamında yapılan tüm köprüler 2x2 şeklinde inşa ediliyor.

BÜYÜKŞEHİR İMALATLARINA DEVAM EDİYOR

Proje kapsamında kendi sorumluluğundaki yan yolları tamamlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri şu an V kanal, drenaj, yağmursuyu altyapı hattı, aydınlatma direklerinin devreye alınması ve diğer imalatlarla ilgileniyor. Karayolları tarafından yıkılan Tembelova köprüsünün yenisi tamamlandıktan sonra köprü kuzey ve güneyindeki iki kısımda toplamda 300 metrelik yol Büyükşehir tarafından inşa edilecek.

YAN YOLLARI BÜYÜKŞEHİR YAPIYOR

Proje kapsamındaki köprüler Karayolları tarafından inşa edilirken yan yol ve katılım kolları Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılıyor. Çalışmalar dahilinde 3 bin metresi güney kesiminde, 3 bin 150 metresi kuzey kesiminde olmak üzere toplamda 6 bin 150 metre yan yol inşa ediliyor. Katılım kolları ve diğer yolları ile inşa edilen yol uzunluğu 12 kilometreyi buluyor.

OSB BÖLGESİNDE TRAFİK RAHATLAYACAK

OSB'ler ile Gebze ilçe merkezi ve D-100 Karayoluna bağlantı sağlayan TEM Otoyolu üzerindeki Tembelova ve Kirazpınar köprülerinde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyordu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Karayolları Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa hayata geçirdiği proje kapsamında TEM Otoyolu'na kuzey ve güneyde paralel tek yönlü yan yollar yapılıyor. Her iki yan yol arasında geçişlere izin verecek dönüş noktaları inşa ediliyor. Böylece proje tamamen bittiğinde, doğu-batı aksındaki tüm sinyalize kavşaklar ortadan kaldırılmış olacak. Projenin biten kısımlarının açıldığı yerlerde trafiğin önemli ölçüde rahatladığı görülüyor.

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Haber: Yeni Kirazpınar Köprüsünde sona doğru - Haberler
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