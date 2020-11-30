Yeni hastane için 7 ticari taksinin ihalesi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yeni hastane için 7 ticari taksinin ihalesi yapıldı

30.11.2020 12:08 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:13
Yeni hastane için 7 ticari taksinin ihalesi yapıldı

Bilecik Belediyesi tarafından belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan hastane taksi durak yerlerinin 10 yıllığına kiralanması ve bu duraklarda çalışacak olan 7 adet ticari taksi plakası yeni sahiplerini buldu.

Bilecik Belediyesi tarafından belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan hastane taksi durak yerlerinin 10 yıllığına kiralanması ve bu duraklarda çalışacak olan 7 adet ticari taksi plakası yeni sahiplerini buldu.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen ihale, canlı yayın ile Bilecik Belediyesi sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Belediye Başkanı Semih Şahin'in başkanlığında açık teklif usulü ile yapılan ihalede, 7 adet ticari taksi ihale edilerek, yeni sahiplerine kavuştu. Belediye Başkanı Semih Şahin yaptığı açıklamada, ihale ile plakaları alan taksi esnafına hayırlı ve uğurlu olması temennisini iletti. - BİLECİK

Bunlar da ilginizi çekebilir

EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Bir ülkeyi yıkan katliam! 43 tarım işçisi boğazı kesilmiş halde bulundu
Bir ülkeyi yıkan katliam! 43 tarım işçisi boğazı kesilmiş halde bulundu
Yeni hastane için 7 ticari taksinin ihalesi yapıldı
Yeni hastane için 7 ticari taksinin ihalesi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Bartın'da inşa edilecek 158 TOKİ konutu için yapım ihalesi yapılacak
Bartın'da inşa edilecek 158 TOKİ konutu için yapım ihalesi yapılacak
Malatya'da Arapgir-Arguvan balık avlak sahası için ihale yapılacak
Malatya'da Arapgir-Arguvan balık avlak sahası için ihale yapılacak
Demre'de İngilizin kaçak villası için belediyenin yıkım ihalesi hazır
Demre'de İngilizin kaçak villası için belediyenin yıkım ihalesi hazır
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Halife Hafter Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Bülent Ersoy Burcu Esmersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Samatta Tisserand Fatih Terim Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Bursa Oyunlar Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni hastane için 7 ticari taksinin ihalesi yapıldı - Bilecik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 12:14:01. #1.15#
title