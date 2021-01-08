Yemen insan hakları ağı, BM'den Husilere Taiz'deki ihlallerini durdurması için baskı yapmasını istedi
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Yemen insan hakları ağı, BM'den Husilere Taiz'deki ihlallerini durdurması için baskı yapmasını istedi

08.01.2021 21:25 | Son Güncelleme: 08.01.2021 21:28
Yemen insan hakları ağı, BM'den Husilere Taiz'deki ihlallerini durdurması için baskı yapmasını istedi

Yemen İnsan Hakları ve Özgürlükleri Ağı, Birleşmiş Milletler'den (BM), Taiz ilindeki ihlallerini durdurması için İran destekli Husilere baskı yapmasını istedi.

Yemen İnsan Hakları ve Özgürlükleri Ağı, Birleşmiş Milletler'den (BM), Taiz ilindeki ihlallerini durdurması için İran destekli Husilere baskı yapmasını istedi.

Ağdan yapılan yazılı açıklamada, Husilerin dün ve önceki gün Taiz'in kuzeyindeki El-Hayme bölgesine düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 7 sivilin öldüğü, 11 sivilin yaralandığına işaret edildi.

Husilerin aynı bölgede 8 çocuğu rehin almak, 20 sivili alıkoymak ve 4 evi bomba yerleştirerek patlatmakla suçlandığı açıklamada, bunların insanlık suçu olduğu ve katliam sayılabileceği aktarıldı.

Açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'ten, bu suçları kınaması ve işlediği ihlalleri durdurması için Husilere baskı yapması istendi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen ordusu, dün yaptığı yazılı açıklamada, İran destekli Husilerin, ülkenin güneyindeki Taiz ilinde yerleşim bölgesine düzenlediği topçu saldırısında 6 sivilin hayatını kaybettiğini, tamamı kadın 7 sivilin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Omar Alothmani

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