Yemen'de 2020 yılında 37 binden fazla düzensiz göçmen yakalandı
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Yemen'de 2020 yılında 37 binden fazla düzensiz göçmen yakalandı

16.01.2021 18:11 | Son Güncelleme: 16.01.2021 18:15
Yemen'de 2020 yılında 37 binden fazla düzensiz göçmen yakalandı

Yıllardır istikrarsızlıkla mücadele eden Yemen'de 2020 yılında Afrika Boynuzu ülkelerinden 37 binden fazla düzensiz göçmen yakalandı.

Yıllardır istikrarsızlıkla mücadele eden Yemen'de 2020 yılında Afrika Boynuzu ülkelerinden 37 binden fazla düzensiz göçmen yakalandı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de geçen yıl yasa dışı göçle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin hazırladığı raporu yayınladı.

Rapora göre, Yemen'e 2020 yılında 37 bin 535 göçmen yasa dışı yollardan girdi.

Göçmenlerin yüzde 93'ünü Etiyopyalıların, yüzde 7'sini ise Somalililerin oluşturduğu kaydedilen raporda, çoğunluğunun Suudi Arabistan'a geçmek için Yemen'i güzergah olarak kullanmak istediği aktarıldı.

Raporda, yüzde 94'ünün Suudi Arabistan'a geçmek, yüzde 6'sının da Yemen'de kalmak için yasa dışı yollardan ülkeye girdiği kaydedildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen, özellikle Afrika Boynuzu ülkelerinden Suudi Arabistan'a geçmek isteyen göçmenlerin çıkış kapısı olarak kullanılıyor.

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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