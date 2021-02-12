YEE'nin "Antik Harikalar Konferans Serisi"nde Patara Antik Kenti ele alındı
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YEE'nin "Antik Harikalar Konferans Serisi"nde Patara Antik Kenti ele alındı

12.02.2021 23:05 | Son Güncelleme: 12.02.2021 23:08
YEE'nin

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, Washington DC Şubesi'nin koordinasyonunda "Dünya Tarihine Işık Tutan Antik Kentler Dizisi" kapsamında Türkiye'nin en önemli antik kentlerinden Patara, çevrim içi konferansta ele alındı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, Washington DC Şubesi'nin koordinasyonunda "Dünya Tarihine Işık Tutan Antik Kentler Dizisi" kapsamında Türkiye'nin en önemli antik kentlerinden Patara, çevrim içi konferansta ele alındı.

YEE'den edinilen bilgiye göre, etkinlikte Patara Kazısı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Erkan Dündar, çeşitli üniversitelerden akademisyenler ve müze yetkilileri yer aldı.

Konferansta konuşan Dündar, Patara Antik Kenti'nin coğrafi özelliklerine değinirken kentte bulunan tepecik yerleşmesinin en erken yerleşim olduğunu söyledi. Arkeolojik bulguların bu bölgede yoğunlaştığını dile getiren Dündar, "Likya uygarlığının en önemli eserleri burada yer alıyor." dedi.

Dündar, denize açılabilecek tek yer olması nedeniyle antik kentin tarih boyunca önemini koruduğuna dikkati çekerek, şehirdeki mimari yapılar ve tarih içindeki değişimlerini anlattı.

Dündar, Patara Antik kenti ve tarihiyle ilgili bilgilerin yanı sıra kazı sürecine dair gelişmeleri de katılımcılarla paylaştı.

Antik kentin Roma İmparatorluğu'nun kontrolüne girmesinden sonra inşa edilen Roma tiyatrosunun yanı sıra kent sakinlerinin o yıllarda nasıl bir hayat yaşadığına dair bilgi de veren Dündar, sahada bulunan seramik eserlere dair gösterdiği çeşitli örneklerle katılımcıların ilgisini çekti.

Yıl boyu sürecek konferans serisi kapsamında bir sonraki etkinlikte Prof. Dr. Rüstem Aslan, Troya Antik Kenti'nde gün ışığına çıkarılan kalıntılar ve elde edilen bilgileri paylaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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