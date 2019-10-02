"Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" kampanyası
Muş'un Malazgirt ilçesinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında program düzenlendi.
Muş'un Malazgirt ilçesinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında program düzenlendi.
Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen programda Kaymakam Emre Yalçın ve katılımcılar sürücü ile yayalara bilgilendirici broşür dağıttı.
Kaymakam Yalçın, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" uygulamasına herkesin destek sunmasını istedi ve geçişlerde yayalara öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.
Programa Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.