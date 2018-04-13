Yavuzeli'nde Gezici Araç Muayene İstasyonu'nun Hafta Bir Gelmesi Talebi

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde daha önce ayda bir gelen ve artık 15 günde bire düşürülen Gezici Araç Muayene İstasyonu'nun haftada bir kurulması isteniyor.Araçlarını muayene istasyonuna getiren ve önceki duruma göre nisbeten rahatladıklarını belirten vatandaşlar, 15 günde bir ilçeye gelen istasyonun haftada bire düşürülmesini istiyor.

Vatandaşlar, araçlarını muayene ettirmek için istasyonun kurulacağı karayolu üzerine 4-5 gün önceden getirdiklerini ve sıraya girdiklerini, bu nedenle araçlarını bugünlerde kullanamadıklarını anlattı.

Vatandaşlar, "İstasyon ilçemize haftada bir gelir ve sıraya girmek yerine randevu sistemi getirilirse araçlarımızı karayolu üzerine 4-5 gün önceden bırakmak zorunda kalmaz, sıraya girmekten kurtuluruz. Araçlarımız sırada olduğu günlerde onları kullanamıyoruz. Yetkililerden destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.