Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 168.000,10
266,01
İş Bankası (B) 17.
02.11.2019 11:12
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.873,00
|5,20
|484,05
|İş Bankası (C)
|5,86
|-2,66
|29,36
|İş Bankası (Kur.)
|150.000,00
|14,07
|208,63
|İş Fin.Kir.
|2,60
|4,00
|-43,84
|İş Girişim
|2,59
|-1,15
|26,96
|İş GMYO
|0,94
|0,00
|-12,96
|İş Y. Men. Değ.
|3,77
|-2,58
|104,13
|İş Yat. Ort.
|1,38
|2,22
|86,96
|İşbir Holding
|352,00
|-0,85
|156,20
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,46
|0,00
|-45,24
|İttifak Holding
|3,57
|-12,07
|72,74
|İz Hayvancılık Tarım
|5,91
|6,87
|-10,32
|İzmir Demir Çelik
|2,93
|0,00
|76,51
|İzmir Fırça
|1,73
|-6,49
|-16,43
|Jantsa Jant Sanayi
|47,40
|-6,97
|83,64
|Kafein Yazılım
|7,04
|2,77
|2,21
|Kapital Yat. Holding
|2,78
|2,96
|-3,14
|Kaplamin
|4,44
|0,23
|23,33
|Kardemir (A)
|2,11
|-3,65
|23,27
|Kardemir (B)
|2,11
|-4,09
|22,60
|Kardemir (D)
|2,15
|-3,59
|4,58
|Karel Elektronik
|11,96
|5,93
|186,81
|Karsan Otomotiv
|1,16
|-1,69
|-9,38
|Karsu Tekstil
|1,86
|-3,63
|48,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|6,74
|-11,55
|82,16
|Kartonsan
|318,40
|-1,42
|-0,18
|Katmerciler Ekipman
|2,95
|-6,94
|-1,95
|Kent Gıda
|116,40
|-1,27
|-2,18
|Kerevitaş Gıda
|2,77
|0,73
|53,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|-7,14
|11,43
|Kiler GMYO
|1,90
|-2,56
|8,57
|Klimasan Klima
|14,46
|18,14
|272,69
|Koç Holding
|18,53
|-1,12
|33,80
|Konfrut Gıda
|7,24
|-17,09
|51,59
|Konya Çimento
|205,30
|-2,70
|15,34
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,62
|-1,86
|22,82
|Koza Altın
|69,75
|0,50
|35,96
|Koza Madencilik
|8,55
|-2,29
|18,42
|Körfez GMYO
|1,50
|4,17
|22,95
|Kristal Kola
|1,17
|2,63
|11,43
|Kron Telekomünikasyon
|8,46
|-2,76
|-2,76
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,00
|3,09
|45,88
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,20
|0,00
|6,19
|Kütahya Porselen
|5,51
|4,36
|21,10
|Lider Faktoring
|2,72
|-8,42
|20,89
|Link Bilgisayar
|10,45
|-0,76
|25,60
|Logo Yazılım
|38,90
|-2,16
|43,33
|Lokman Hekim Sağlık
|3,73
|-1,84
|-17,11
|Lüks Kadife
|7,45
|-2,23
|53,61
|Makina Takım
|1,40
|-1,41
|-9,09
|Mardin Çimento
|5,85
|1,56
|110,66
|Marka Yatırım Holding
|0,76
|1,33
|22,58
|Marmaris Altınyunus
|22,76
|-1,30
|29,61
|Marshall
|29,90
|-2,29
|18,56
|Martı GMYO
|0,73
|-1,35
|12,31
|Martı Otel
|0,73
|-2,67
|25,86
|Mavi Giyim
|45,24
|0,53
|40,41
|Mazhar Zorlu Holding
|5,57
|0,91
|46,19
|Mega Polietilen
|1,76
|-4,35
|-13,73
|Menderes Tekstil
|0,87
|4,82
|20,83
|Mensa
|0,18
|5,88
|28,57
|Merit Turizm
|12,22
|9,01
|104,01
|Merko Gıda
|0,82
|2,50
|-18,81
|Metal Gayrimenkul
|0,72
|-4,00
|-17,24
|Metemtur Otelcilik
|1,48
|0,00
|40,95
|Metro Holding
|2,32
|-18,60
|205,26
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,79
|24,31
|62,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,26
|-1,56
|6,78
|Migros Ticaret
|21,24
|3,81
|42,55
|Milpa
|1,93
|-8,10
|35,03
|Mistral GMYO
|1,70
|25,93
|11,11
|MLP Sağlık
|14,57
|-3,19
|36,17
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,94
|-2,08
|-14,55
|Mondi Tire Kutsan
|1,61
|0,00
|-13,44
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.072,40
|0,08
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|8,41
|14,42
|Net Holding
|1,69
|-2,31
|-13,78
|Netaş Telekom.
|9,24
|0,87
|43,03
|Niğbaş Niğde Beton
|6,59
|-3,09
|64,75
|Nuh Çimento
|9,90
|5,32
|42,85
|Nurol GMYO
|2,89
|1,76
|37,62
|Odaş Elektrik
|1,65
|0,00
|17,18
|Olmuksan-IP
|4,14
|0,49
|22,85
|Orge Enerji Elektrik
|3,46
|-4,16
|10,90
|Orma Orman Mahsulleri
|3,00
|-8,81
|150,00
|Osmanlı Menkul
|1,75
|-2,78
|1,74
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,13
|-8,87
|4,63
|Otokar
|139,90
|2,34
|62,89
|Oyak Yat. Ort.
|2,03
|2,01
|28,21
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,83
|10,98
|177,45
|Özak GMYO
|1,90
|0,00
|31,11
|Özbal Çelik Boru
|1,26
|-1,56
|-8,70
|Özderici GMYO
|1,06
|-0,93
|-54,89
|Özerden Plastik
|2,20
|-3,08
|9,56
|Panora GMYO
|5,03
|8,17
|36,80
|Park Elek.Madencilik
|2,58
|-4,09
|7,05
|Parsan
|12,76
|-2,00
|45,66
|Pegasus
|63,65
|-5,00
|177,71
|Peker GMYO
|2,95
|-1,34
|-64,13
|Penguen Gıda
|1,57
|3,29
|45,37
|Pera GMYO
|0,72
|-5,26
|-6,49
|Pergamon Dış Ticaret
|6,08
|-5,15
|-0,45
|Petkim
|3,43
|-3,11
|-12,89
|Petrokent Turizm
|125,00
|14,26
|81,95
|Pınar Et ve Un
|7,39
|7,26
|66,56
|Pınar Su
|1,59
|-2,45
|27,20
|Pınar Süt
|8,75
|-1,91
|40,74
|Plastikkart
|5,19
|13,57
|92,22
|Polisan Holding
|2,55
|-1,16
|-15,42
|Politeknik Metal
|68,00
|1,04
|93,92
|Prizma Press Matbaacılık
|4,11
|5,38
|165,16
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.088,20
|-0,01
|QNB Finans Fin. Kir.
|27,34
|-10,24
|302,06
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|549,40
|-1,04
|7,22
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,83
|-0,92
|26,23
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|35,08
|-2,15
|9,93
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,72
|-1,90
|25,26
|QNB Finansbank
|17,60
|-6,08
|95,34
|Ral Yatırım Holding
|7,21
|16,67
|291,85
|Ray Sigorta
|2,35
|0,00
|69,06
|Reysaş GMYO
|1,62
|3,85
|134,78
|Reysaş Lojistik
|1,35
|10,66
|82,43
|Rhea Girişim
|0,78
|-3,70
|18,18
|Rodrigo Tekstil
|2,12
|-8,23
|11,58
|Royal Halı
|1,04
|-1,89
|5,05
|RTA Laboratuvarları
|1,49
|0,00
|-8,22
|Sabancı Holding
|8,35
|-4,57
|15,45
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,69
|-1,74
|9,02
|Salix Yatırım Holding
|5,40
|-3,91
|40,26
|Sanel Mühendislik
|3,51
|-7,39
|61,01
|Sanifoam Sünger
|2,09
|-0,48
|67,20
|Sanko Pazarlama
|4,01
|-2,43
|102,11
|Saray Matbaacılık
|1,09
|-3,54
|9,00
|Sarkuysan
|3,65
|-0,54
|16,14
|Sasa Polyester
|6,85
|4,10
|19,21
|Say Reklamcılık
|1,16
|-2,52
|23,40
|Sekuro Plastik
|3,61
|11,76
|21,96
|Selçuk Ecza Deposu
|5,74
|1,41
|111,15
|Selçuk Gıda
|1,89
|11,83
|42,11
|Senkron Güvenlik
|2,74
|-4,53
|174,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,71
|-5,52
|-12,31
|Servet GMYO
|5,09
|0,59
|8,30
|Seyitler Kimya
|4,84
|0,83
|25,71
|Silverline Endüstri
|1,54
|0,65
|14,93
|Sinpaş GMYO
|0,76
|-10,59
|105,41
|Smartiks Yazılım
|2,55
|2,00
|Soda Sanayii
|5,46
|-5,37
|-19,29
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,80
|4,00
|40,58
|Söktaş
|1,60
|1,91
|25,98
|Sönmez Filament
|3,91
|-1,26
|25,32
|Sönmez Pamuklu
|3,97
|2,58
|27,24
|Sumaş Suni Tahta
|7,98
|-1,24
|19,18
|Şeker Fin. Kir.
|4,21
|4,73
|49,29
|Şekerbank
|1,00
|-1,96
|-9,09
|Şişe Cam
|4,34
|-2,69
|-20,84
|Şok Marketler
|9,41
|-1,47
|-12,47
|T. Halk Bankası
|5,20
|-5,80
|-25,93
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|52,10
|15,32
|206,48
|T.S.K.B.
|0,89
|0,00
|9,88
|T.Tuborg
|8,44
|0,96
|6,38
|Taç Tarım Ürünleri
|3,87
|6,91
|-23,52
|Tat Gıda
|4,65
|-2,11
|21,73
|TAV Havalimanları
|25,50
|4,77
|15,96
|Taze Kuru Gıda
|10,64
|-7,07
|56,47
|Tek-Art Turizm
|0,79
|0,00
|-7,06
|Tekfen Holding
|16,60
|-8,99
|-15,44
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,69
|-3,58
|-9,43
|Temapol Polimer Plastik
|3,72
|-3,63
|21,57
|TGS Dış Ticaret
|3,10
|-0,01
|36,16
|Tofaş Oto. Fab.
|22,00
|0,00
|41,83
|Torunlar GMYO
|1,72
|0,58
|13,91
|Trabzon Liman
|7,71
|-10,04
|12,09
|Trabzonspor Sportif
|1,41
|6,82
|2,47
|Trakya Cam
|2,86
|-5,92
|-1,00
|Trend GMYO
|1,54
|0,00
|21,26
|TSKB GMYO
|0,89
|-2,20
|8,54
|Tuğçelik
|2,75
|-3,85
|29,11
|Tukaş
|5,90
|8,86
|255,42
|Turcas Petrol
|1,89
|3,28
|34,04
|Turkcell
|12,40
|0,07
|5,66
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,69
|-2,70
|4,22
|Tüpraş
|126,40
|0,00
|21,15
|Türk Hava Yolları
|11,57
|-2,77
|-28,18
|Türk Prysmian Kablo
|2,06
|-0,96
|19,44
|Türk Telekom
|6,01
|3,62
|54,10
|Türk Traktör
|42,88
|1,13
|22,87
|Türker Proje Gayrimenkul
|35,10
|-6,05
|9,21
|Ufuk Yatırım
|1,73
|-4,42
|51,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,58
|-3,07
|38,60
|Ulusoy Elektrik
|25,98
|2,69
|62,78
|Ulusoy Un Sanayi
|3,13
|-3,10
|50,48
|Umpaş Holding
|0,41
|-2,38
|-25,45
|Uşak Seramik
|1,47
|8,09
|32,43
|Utopya Turizm
|3,67
|4,86
|-10,49
|Uzertaş Boya
|1,21
|6,14
|101,67
|Ülker Bisküvi
|18,70
|-0,80
|27,47
|Ünye Çimento
|3,08
|-1,60
|-7,94
|Vakıf Fin. Kir.
|1,60
|7,38
|12,36
|Vakıf GMYO
|1,79
|-2,72
|-8,05
|Vakıf Yat. Ort.
|1,98
|2,59
|30,26
|Vakıflar Bankası
|4,32
|-5,05
|10,77
|Vakko Tekstil
|3,92
|-1,26
|50,29
|Vanet Gıda
|1,58
|-2,47
|21,54
|Verusa Holding
|17,35
|2,91
|4,73
|Verusaturk Girisim
|3,24
|-0,31
|5,11
|Vestel
|10,07
|-2,61
|81,44
|Vestel Beyaz Eşya
|14,96
|-7,08
|53,16
|Viking Kağıt
|1,24
|0,81
|12,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,90
|-2,56
|10,47
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,30
|-4,17
|43,75
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|4,35
|8,48
|55,91
|Yataş
|6,17
|-0,48
|38,03
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,07
|4,90
|13,83
|Yeni Gimat GMYO
|11,27
|10,49
|56,95
|Yeşil GMYO
|0,46
|-8,00
|70,37
|Yeşil Yapı
|0,43
|-4,44
|65,38
|Yeşil Yatırım Holding
|10,30
|-1,25
|6,96
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.578,80
|0,75
|17,27
|Yonga Mobilya
|6,64
|-2,64
|2,30
|Yünsa
|4,99
|-2,35
|19,52
|Zorlu Enerji
|1,19
|-0,83
|-3,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA