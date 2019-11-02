Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 168.000,10
266,01
İş Bankası (B) 17.

02.11.2019 11:12
Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 168.000,10 266,01
İş Bankası (B) 17.873,00 5,20 484,05
İş Bankası (C) 5,86 -2,66 29,36
İş Bankası (Kur.) 150.000,00 14,07 208,63
İş Fin.Kir. 2,60 4,00 -43,84
İş Girişim 2,59 -1,15 26,96
İş GMYO 0,94 0,00 -12,96
İş Y. Men. Değ. 3,77 -2,58 104,13
İş Yat. Ort. 1,38 2,22 86,96
İşbir Holding 352,00 -0,85 156,20
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,46 0,00 -45,24
İttifak Holding 3,57 -12,07 72,74
İz Hayvancılık Tarım 5,91 6,87 -10,32
İzmir Demir Çelik 2,93 0,00 76,51
İzmir Fırça 1,73 -6,49 -16,43
Jantsa Jant Sanayi 47,40 -6,97 83,64
Kafein Yazılım 7,04 2,77 2,21
Kapital Yat. Holding 2,78 2,96 -3,14
Kaplamin 4,44 0,23 23,33
Kardemir (A) 2,11 -3,65 23,27
Kardemir (B) 2,11 -4,09 22,60
Kardemir (D) 2,15 -3,59 4,58
Karel Elektronik 11,96 5,93 186,81
Karsan Otomotiv 1,16 -1,69 -9,38
Karsu Tekstil 1,86 -3,63 48,80
Karsusan Su Ürünleri San. 6,74 -11,55 82,16
Kartonsan 318,40 -1,42 -0,18
Katmerciler Ekipman 2,95 -6,94 -1,95
Kent Gıda 116,40 -1,27 -2,18
Kerevitaş Gıda 2,77 0,73 53,89
Kervansaray Yat. Holding 0,39 -7,14 11,43
Kiler GMYO 1,90 -2,56 8,57
Klimasan Klima 14,46 18,14 272,69
Koç Holding 18,53 -1,12 33,80
Konfrut Gıda 7,24 -17,09 51,59
Konya Çimento 205,30 -2,70 15,34
Kordsa Teknik Tekstil 11,62 -1,86 22,82
Koza Altın 69,75 0,50 35,96
Koza Madencilik 8,55 -2,29 18,42
Körfez GMYO 1,50 4,17 22,95
Kristal Kola 1,17 2,63 11,43
Kron Telekomünikasyon 8,46 -2,76 -2,76
Kuştur Kuşadası Turizm 20,00 3,09 45,88
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,20 0,00 6,19
Kütahya Porselen 5,51 4,36 21,10
Lider Faktoring 2,72 -8,42 20,89
Link Bilgisayar 10,45 -0,76 25,60
Logo Yazılım 38,90 -2,16 43,33
Lokman Hekim Sağlık 3,73 -1,84 -17,11
Lüks Kadife 7,45 -2,23 53,61
Makina Takım 1,40 -1,41 -9,09
Mardin Çimento 5,85 1,56 110,66
Marka Yatırım Holding 0,76 1,33 22,58
Marmaris Altınyunus 22,76 -1,30 29,61
Marshall 29,90 -2,29 18,56
Martı GMYO 0,73 -1,35 12,31
Martı Otel 0,73 -2,67 25,86
Mavi Giyim 45,24 0,53 40,41
Mazhar Zorlu Holding 5,57 0,91 46,19
Mega Polietilen 1,76 -4,35 -13,73
Menderes Tekstil 0,87 4,82 20,83
Mensa 0,18 5,88 28,57
Merit Turizm 12,22 9,01 104,01
Merko Gıda 0,82 2,50 -18,81
Metal Gayrimenkul 0,72 -4,00 -17,24
Metemtur Otelcilik 1,48 0,00 40,95
Metro Holding 2,32 -18,60 205,26
Metro Petrol ve Tesisleri 1,79 24,31 62,73
Metro Yatırım Ortaklığı 1,26 -1,56 6,78
Migros Ticaret 21,24 3,81 42,55
Milpa 1,93 -8,10 35,03
Mistral GMYO 1,70 25,93 11,11
MLP Sağlık 14,57 -3,19 36,17
MMC San. ve Tic. Yat. 0,94 -2,08 -14,55
Mondi Tire Kutsan 1,61 0,00 -13,44
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.072,40 0,08
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 8,41 14,42
Net Holding 1,69 -2,31 -13,78
Netaş Telekom. 9,24 0,87 43,03
Niğbaş Niğde Beton 6,59 -3,09 64,75
Nuh Çimento 9,90 5,32 42,85
Nurol GMYO 2,89 1,76 37,62
Odaş Elektrik 1,65 0,00 17,18
Olmuksan-IP 4,14 0,49 22,85
Orge Enerji Elektrik 3,46 -4,16 10,90
Orma Orman Mahsulleri 3,00 -8,81 150,00
Osmanlı Menkul 1,75 -2,78 1,74
Ostim Endüstriyel Yat 1,13 -8,87 4,63
Otokar 139,90 2,34 62,89
Oyak Yat. Ort. 2,03 2,01 28,21
Oylum Sınai Yatırımlar 2,83 10,98 177,45
Özak GMYO 1,90 0,00 31,11
Özbal Çelik Boru 1,26 -1,56 -8,70
Özderici GMYO 1,06 -0,93 -54,89
Özerden Plastik 2,20 -3,08 9,56
Panora GMYO 5,03 8,17 36,80
Park Elek.Madencilik 2,58 -4,09 7,05
Parsan 12,76 -2,00 45,66
Pegasus 63,65 -5,00 177,71
Peker GMYO 2,95 -1,34 -64,13
Penguen Gıda 1,57 3,29 45,37
Pera GMYO 0,72 -5,26 -6,49
Pergamon Dış Ticaret 6,08 -5,15 -0,45
Petkim 3,43 -3,11 -12,89
Petrokent Turizm 125,00 14,26 81,95
Pınar Et ve Un 7,39 7,26 66,56
Pınar Su 1,59 -2,45 27,20
Pınar Süt 8,75 -1,91 40,74
Plastikkart 5,19 13,57 92,22
Polisan Holding 2,55 -1,16 -15,42
Politeknik Metal 68,00 1,04 93,92
Prizma Press Matbaacılık 4,11 5,38 165,16
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.088,20 -0,01
QNB Finans Fin. Kir. 27,34 -10,24 302,06
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 549,40 -1,04 7,22
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,83 -0,92 26,23
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 35,08 -2,15 9,93
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,72 -1,90 25,26
QNB Finansbank 17,60 -6,08 95,34
Ral Yatırım Holding 7,21 16,67 291,85
Ray Sigorta 2,35 0,00 69,06
Reysaş GMYO 1,62 3,85 134,78
Reysaş Lojistik 1,35 10,66 82,43
Rhea Girişim 0,78 -3,70 18,18
Rodrigo Tekstil 2,12 -8,23 11,58
Royal Halı 1,04 -1,89 5,05
RTA Laboratuvarları 1,49 0,00 -8,22
Sabancı Holding 8,35 -4,57 15,45
Safkar Ege Soğutmacılık 1,69 -1,74 9,02
Salix Yatırım Holding 5,40 -3,91 40,26
Sanel Mühendislik 3,51 -7,39 61,01
Sanifoam Sünger 2,09 -0,48 67,20
Sanko Pazarlama 4,01 -2,43 102,11
Saray Matbaacılık 1,09 -3,54 9,00
Sarkuysan 3,65 -0,54 16,14
Sasa Polyester 6,85 4,10 19,21
Say Reklamcılık 1,16 -2,52 23,40
Sekuro Plastik 3,61 11,76 21,96
Selçuk Ecza Deposu 5,74 1,41 111,15
Selçuk Gıda 1,89 11,83 42,11
Senkron Güvenlik 2,74 -4,53 174,00
Serve Film Prodüksiyon 1,71 -5,52 -12,31
Servet GMYO 5,09 0,59 8,30
Seyitler Kimya 4,84 0,83 25,71
Silverline Endüstri 1,54 0,65 14,93
Sinpaş GMYO 0,76 -10,59 105,41
Smartiks Yazılım 2,55 2,00
Soda Sanayii 5,46 -5,37 -19,29
Sodaş Sodyum Sanayii 7,80 4,00 40,58
Söktaş 1,60 1,91 25,98
Sönmez Filament 3,91 -1,26 25,32
Sönmez Pamuklu 3,97 2,58 27,24
Sumaş Suni Tahta 7,98 -1,24 19,18
Şeker Fin. Kir. 4,21 4,73 49,29
Şekerbank 1,00 -1,96 -9,09
Şişe Cam 4,34 -2,69 -20,84
Şok Marketler 9,41 -1,47 -12,47
T. Halk Bankası 5,20 -5,80 -25,93
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 52,10 15,32 206,48
T.S.K.B. 0,89 0,00 9,88
T.Tuborg 8,44 0,96 6,38
Taç Tarım Ürünleri 3,87 6,91 -23,52
Tat Gıda 4,65 -2,11 21,73
TAV Havalimanları 25,50 4,77 15,96
Taze Kuru Gıda 10,64 -7,07 56,47
Tek-Art Turizm 0,79 0,00 -7,06
Tekfen Holding 16,60 -8,99 -15,44
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,69 -3,58 -9,43
Temapol Polimer Plastik 3,72 -3,63 21,57
TGS Dış Ticaret 3,10 -0,01 36,16
Tofaş Oto. Fab. 22,00 0,00 41,83
Torunlar GMYO 1,72 0,58 13,91
Trabzon Liman 7,71 -10,04 12,09
Trabzonspor Sportif 1,41 6,82 2,47
Trakya Cam 2,86 -5,92 -1,00
Trend GMYO 1,54 0,00 21,26
TSKB GMYO 0,89 -2,20 8,54
Tuğçelik 2,75 -3,85 29,11
Tukaş 5,90 8,86 255,42
Turcas Petrol 1,89 3,28 34,04
Turkcell 12,40 0,07 5,66
Tümosan Motor ve Traktör 4,69 -2,70 4,22
Tüpraş 126,40 0,00 21,15
Türk Hava Yolları 11,57 -2,77 -28,18
Türk Prysmian Kablo 2,06 -0,96 19,44
Türk Telekom 6,01 3,62 54,10
Türk Traktör 42,88 1,13 22,87
Türker Proje Gayrimenkul 35,10 -6,05 9,21
Ufuk Yatırım 1,73 -4,42 51,75
Ulaşlar Turizm Yat. 1,58 -3,07 38,60
Ulusoy Elektrik 25,98 2,69 62,78
Ulusoy Un Sanayi 3,13 -3,10 50,48
Umpaş Holding 0,41 -2,38 -25,45
Uşak Seramik 1,47 8,09 32,43
Utopya Turizm 3,67 4,86 -10,49
Uzertaş Boya 1,21 6,14 101,67
Ülker Bisküvi 18,70 -0,80 27,47
Ünye Çimento 3,08 -1,60 -7,94
Vakıf Fin. Kir. 1,60 7,38 12,36
Vakıf GMYO 1,79 -2,72 -8,05
Vakıf Yat. Ort. 1,98 2,59 30,26
Vakıflar Bankası 4,32 -5,05 10,77
Vakko Tekstil 3,92 -1,26 50,29
Vanet Gıda 1,58 -2,47 21,54
Verusa Holding 17,35 2,91 4,73
Verusaturk Girisim 3,24 -0,31 5,11
Vestel 10,07 -2,61 81,44
Vestel Beyaz Eşya 14,96 -7,08 53,16
Viking Kağıt 1,24 0,81 12,73
Yapı Kredi Koray GMYO 1,90 -2,56 10,47
Yapı ve Kredi Bank. 2,30 -4,17 43,75
Yaprak Süt ve Besi Çift. 4,35 8,48 55,91
Yataş 6,17 -0,48 38,03
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,07 4,90 13,83
Yeni Gimat GMYO 11,27 10,49 56,95
Yeşil GMYO 0,46 -8,00 70,37
Yeşil Yapı 0,43 -4,44 65,38
Yeşil Yatırım Holding 10,30 -1,25 6,96
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.578,80 0,75 17,27
Yonga Mobilya 6,64 -2,64 2,30
Yünsa 4,99 -2,35 19,52
Zorlu Enerji 1,19 -0,83 -3,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)

Kaynak: AA
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