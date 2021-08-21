Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,85
|-1,42
|-37,34
|Acıpayam Selüloz
|16,37
|1,43
|-3,86
|Adel Kalemcilik
|27,80
|7,25
|-18,80
|Adese Gayrimenkul
|1,26
|8,62
|-55,00
|Afyon Çimento
|3,70
|-0,80
|-27,59
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,28
|2,99
|9,64
|Ak Enerji
|1,63
|-0,61
|-26,24
|Akbank
|5,59
|2,01
|-17,28
|Akçansa
|14,78
|-1,47
|-8,21
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,87
|0,00
|-22,19
|Akfen GMYO
|2,15
|3,86
|-17,65
|Akın Tekstil
|34,58
|-1,87
|8,88
|Akiş GMYO
|1,79
|-1,65
|-35,89
|Akmerkez GMYO
|39,60
|0,05
|-36,59
|Aksa
|19,81
|10,06
|43,40
|Aksa Enerji
|13,70
|4,18
|84,14
|Aksigorta
|7,56
|-0,53
|-13,09
|Aksu Enerji
|10,20
|-5,29
|35,15
|Alarko Carrıer
|294,40
|-2,13
|-19,01
|Alarko GMYO
|20,74
|1,07
|-18,12
|Alarko Holding
|9,08
|-7,35
|6,55
|Albaraka Türk
|1,50
|0,00
|-22,68
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,28
|4,29
|-14,77
|Alkim Kağıt
|14,85
|-1,66
|14,73
|Alkim Kimya
|15,12
|-3,88
|7,33
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,70
|4,29
|-22,37
|Altınyunus Çeşme
|52,05
|-0,86
|4,18
|Anadolu Efes
|21,68
|-2,25
|1,49
|Anadolu Grubu Holding
|24,70
|3,43
|-5,45
|Anadolu Hayat Emek.
|9,18
|1,44
|14,24
|Anadolu Isuzu
|16,16
|-0,62
|-10,22
|Anadolu Sigorta
|6,30
|0,00
|-12,75
|Anel Elektrik
|2,65
|-1,12
|-16,40
|Arçelik
|32,78
|-0,97
|15,18
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,80
|-5,71
|9,82
|Arena Bilgisayar
|10,67
|1,04
|-2,13
|Armada Bilgisayar
|53,40
|0,47
|8,80
|Arsan Tekstil
|4,66
|9,39
|15,48
|Arzum Ev Aletleri
|18,27
|13,20
|-24,39
|Aselsan
|15,38
|-0,45
|-15,73
|Ata GMYO
|4,52
|1,12
|-17,97
|Atakule GMYO
|4,52
|43,04
|93,07
|Atlantis Yatırım Holding
|3,78
|3,56
|-32,01
|Atlas Yat. Ort.
|1,52
|0,66
|-13,14
|ATP Bilgisayar
|33,68
|0,54
|Avrasya GMYO
|3,21
|-0,93
|22,55
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,82
|0,71
|-11,88
|Avrupa Yatırım Holding
|4,84
|-6,92
|-19,33
|Aydem Enerji
|7,47
|-8,34
|Ayen Enerji
|4,82
|-1,03
|-10,91
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,30
|-2,40
|79,97
|Aygaz
|14,05
|-3,17
|-0,96
|Bagfaş
|17,81
|-1,33
|-10,95
|Bak Ambalaj
|21,70
|-11,07
|9,73
|Balatacılar Balatacılık
|4,79
|5,51
|-41,87
|Bantaş Ambalaj
|3,50
|-1,96
|11,94
|Banvit
|66,30
|0,68
|27,50
|Başkent Doğalgaz GMYO
|22,44
|22,22
|Baştaş Başkent Çimento
|10,01
|-8,17
|-42,37
|Batı Çimento
|13,15
|4,03
|179,19
|Batısöke Çimento
|2,25
|3,69
|-7,79
|Bayrak Taban Sanayi
|8,72
|1,16
|-17,81
|Bera Holding
|9,94
|-0,50
|-50,99
|Berkosan Yalıtım
|9,83
|-1,01
|10,20
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,23
|1,14
|54,21
|Beyaz Filo
|8,85
|0,34
|-12,20
|Bilici Yatırım
|19,00
|-2,41
|243,37
|Bim Mağazalar
|71,30
|2,66
|0,01
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,80
|-3,81
|Birko Mensucat
|1,05
|-2,78
|-5,41
|Birleşim Mühendislik
|10,01
|Birlik Mensucat
|2,23
|5,19
|-35,55
|Bizim Mağazaları
|12,69
|-1,86
|-17,38
|BMS Çelik Hasır
|8,48
|7,48
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,80
|10,09
|Borusan Mannesmann
|26,18
|-1,65
|-5,83
|Borusan Yat. Paz.
|397,00
|10,03
|-12,61
|Bosch Fren Sistemleri
|848,00
|-2,75
|-31,04
|Bossa
|30,70
|0,79
|71,99
|Brisa
|21,88
|-3,19
|13,00
|Burçelik
|18,48
|0,16
|-12,08
|Burçelik Vana
|21,66
|-0,46
|-56,38
|Bursa Çimento
|3,49
|3,87
|-29,89
|Carrefoursa
|36,70
|-3,12
|-48,89
|Casa Emtia Petrol
|112,50
|0,00
|6,13
|Ceo Event Medya
|8,41
|3,19
|30,79
|Coca Cola İçecek
|87,25
|1,87
|37,38
|Cosmos Yat. Holding
|10,50
|6,82
|30,27
|Credıtwest Faktorıng
|4,69
|-2,09
|-20,10
|Çan2 Termik
|12,40
|3,85
|Çelebi
|166,80
|-1,77
|-8,62
|Çelik Halat
|6,39
|-0,93
|-29,76
|Çemaş Döküm
|1,21
|-3,97
|-28,93
|Çemtaş
|13,47
|-1,61
|-14,26
|Çimbeton
|210,90
|-0,85
|-28,87
|Çimentaş
|28,60
|0,63
|-20,91
|Çimsa
|25,28
|-0,24
|42,02
|Çuhadaroğlu Metal
|7,58
|2,43
|-0,36
|Dagi Giyim
|4,09
|-3,76
|20,07
|Dagi Yatırım Holding
|14,69
|-2,39
|13,88
|Dardanel
|2,41
|-5,86
|-54,74
|Datagate Bilgisayar
|11,97
|4,00
|-25,70
|Demısaş Döküm
|7,30
|-1,48
|12,73
|Denge Holding
|1,76
|12,10
|-42,06
|Deniz GMYO
|2,24
|0,00
|21,60
|Derimod
|10,06
|-1,76
|3,29
|Derlüks Yatırım Holding
|5,05
|6,77
|-42,74
|Desa Deri
|8,92
|-3,15
|-8,42
|Despec Bilgisayar
|9,98
|0,91
|-23,58
|Deva Holding
|24,54
|-2,08
|2,00
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,54
|-2,37
|7,10
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,78
|-7,33
|-25,47
|Ditaş Doğan
|15,65
|-6,57
|20,33
|DO-CO
|655,20
|-5,02
|4,00
|Doğan Burda
|24,02
|14,49
|7,04
|Doğan Holding
|2,60
|-4,41
|-13,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,20
|-1,79
|-5,54
|Doğusan
|6,98
|8,39
|59,36
|Doğuş GMYO
|8,80
|1,38
|7,71
|Doğuş Otomotiv
|27,22
|4,93
|5,00
|Döktaş Dökümcülük
|29,68
|5,55
|-3,07
|Duran Doğan Basım
|11,74
|7,12
|11,92
|Dyo Boya
|10,81
|-0,46
|-3,89
|Eczacıbaşı İlaç
|6,24
|3,48
|-13,36
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,16
|2,28
|56,62
|E-Data Teknoloji
|18,39
|18,19
|Edip Gayrimenkul
|3,49
|-6,93
|5,12
|Ege Endüstri
|1.254,60
|-4,92
|-24,64
|Ege Gübre
|175,00
|-1,07
|21,99
|Ege Profil
|29,70
|5,62
|-22,33
|Ege Seramik
|13,35
|-4,78
|38,16
|Egeplast
|23,50
|2,26
|-29,43
|Ekiz Kimya
|6,60
|0,76
|-7,43
|Emek Elektrik
|2,88
|4,35
|0,87
|Eminiş Ambalaj
|20,28
|-0,98
|-44,95
|Emlak Konut GMYO
|1,85
|0,54
|-12,51
|Enerjisa Enerji
|10,75
|1,13
|-6,77
|Enka İnşaat
|10,00
|3,09
|42,01
|Erbosan
|144,50
|0,35
|256,31
|Ereğli Demir Çelik
|18,64
|-5,57
|41,90
|Ersu Gıda
|3,35
|-1,47
|-32,19
|Escar Turizm Taşımacılık
|19,80
|12,05
|Escort Teknoloji
|5,85
|1,21
|-10,96
|Esenboğa Elektrik
|30,66
|2,34
|61,15
|Etiler Gıda
|5,20
|0,00
|30,65
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,91
|0,73
|80,91
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,60
|-1,10
|1,74
|Euro Yat. Ort.
|3,55
|-0,84
|-20,07
|Euro Yatırım Holding
|3,12
|-2,50
|9,86
|Fade Gıda
|8,52
|-3,29
|63,79
|Fenerbahçe Futbol
|34,48
|-3,15
|16,64
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,47
|-2,76
|-16,21
|F-M İzmit Piston
|112,50
|1,53
|-8,24
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,34
|-0,14
|10,05
|Ford Otosan
|170,80
|-5,79
|39,84
|Formet Metal ve Cam
|1,24
|-2,36
|-49,45
|Frigo Pak Gıda
|16,92
|-1,74
|-19,35
|Galata Wind Enerji
|3,74
|-5,08
|Galatasaray Sportif
|3,70
|-1,60
|-8,64
|Garanti Bankası
|9,37
|1,08
|-7,69
|Garanti Faktoring
|8,13
|-2,40
|-26,95
|Garanti Yat. Ort.
|2,24
|-2,18
|-30,35
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,36
|-1,60
|24,20
|Gediz Ambalaj
|37,70
|-8,27
|40,67
|Gen İlaç
|15,53
|5,43
|Gentaş
|3,15
|-0,94
|-30,21
|Gersan Elektrik
|5,84
|-0,68
|-4,89
|Girişim Elektrik Sanayi
|20,56
|Global Men. Değ.
|6,07
|-1,78
|1,00
|Global Yat. Holding
|2,28
|2,24
|-35,10
|Good-Year
|7,61
|-4,04
|-4,50
|Göltaş Çimento
|42,82
|3,88
|4,33
|Gözde Girişim
|5,59
|0,72
|-29,95
|GSD Denizcilik
|2,62
|6,50
|7,59
|GSD Holding
|1,92
|2,13
|-23,51
|Gübre Fabrik.
|53,00
|-0,93
|-38,41
|Güler Yat. Holding
|2,43
|3,40
|-29,82
|Halk GMYO
|2,23
|-0,45
|-26,84
|Hatay Tekstil
|16,41
|-1,03
|20,35
|Hedef Girişim
|2,64
|0,76
|4,56
|Hektaş
|8,02
|1,91
|50,12
|HUB Girişim
|10,34
|-1,80
|-43,19
|Hürriyet Gzt.
|1,43
|1,42
|-31,90
|ICBC Turkey Bank
|5,13
|-3,21
|-21,08
|İdealist Danışmanlık
|47,08
|-7,69
|249,78
|İdealist GMYO
|2,76
|-6,44
|16,31
|İhlas Ev Aletleri
|1,03
|-5,50
|-44,71
|İhlas Gayrimenkul
|0,97
|-1,02
|-22,40
|İhlas Gazetecilik
|1,15
|3,60
|-53,32
|İhlas Holding
|0,59
|0,00
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,83
|5,06
|-27,19
|İndeks Bilgisayar
|6,20
|3,33
|33,45
|Info Yatırım
|3,57
|1,42
|-23,56
|İntema
|39,32
|2,66
|-1,45
|Inveo Yatırım Holding
|99,95
|-4,45
|126,03
|İpek Doğal Enerji
|12,27
|6,33
|-6,19
|İskenderun Demir Çelik
|12,31
|-4,94
|36,23
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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