Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,85 -1,42 -37,34 Acıpayam Selüloz 16,37 1,43 -3,86 Adel Kalemcilik 27,80 7,25 -18,80 Adese Gayrimenkul 1,26 8,62 -55,00 Afyon Çimento 3,70 -0,80 -27,59 AGESA Hayat Emeklilik 19,28 2,99 9,64 Ak Enerji 1,63 -0,61 -26,24 Akbank 5,59 2,01 -17,28 Akçansa 14,78 -1,47 -8,21 Akdeniz Yatırım Hold. 1,87 0,00 -22,19 Akfen GMYO 2,15 3,86 -17,65 Akın Tekstil 34,58 -1,87 8,88 Akiş GMYO 1,79 -1,65 -35,89 Akmerkez GMYO 39,60 0,05 -36,59 Aksa 19,81 10,06 43,40 Aksa Enerji 13,70 4,18 84,14 Aksigorta 7,56 -0,53 -13,09 Aksu Enerji 10,20 -5,29 35,15 Alarko Carrıer 294,40 -2,13 -19,01 Alarko GMYO 20,74 1,07 -18,12 Alarko Holding 9,08 -7,35 6,55 Albaraka Türk 1,50 0,00 -22,68 Alcatel Lucent Teletaş 25,28 4,29 -14,77 Alkim Kağıt 14,85 -1,66 14,73 Alkim Kimya 15,12 -3,88 7,33 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,70 4,29 -22,37 Altınyunus Çeşme 52,05 -0,86 4,18 Anadolu Efes 21,68 -2,25 1,49 Anadolu Grubu Holding 24,70 3,43 -5,45 Anadolu Hayat Emek. 9,18 1,44 14,24 Anadolu Isuzu 16,16 -0,62 -10,22 Anadolu Sigorta 6,30 0,00 -12,75 Anel Elektrik 2,65 -1,12 -16,40 Arçelik 32,78 -0,97 15,18 ARD Bilişim Teknolojileri 52,80 -5,71 9,82 Arena Bilgisayar 10,67 1,04 -2,13 Armada Bilgisayar 53,40 0,47 8,80 Arsan Tekstil 4,66 9,39 15,48 Arzum Ev Aletleri 18,27 13,20 -24,39 Aselsan 15,38 -0,45 -15,73 Ata GMYO 4,52 1,12 -17,97 Atakule GMYO 4,52 43,04 93,07 Atlantis Yatırım Holding 3,78 3,56 -32,01 Atlas Yat. Ort. 1,52 0,66 -13,14 ATP Bilgisayar 33,68 0,54 Avrasya GMYO 3,21 -0,93 22,55 Avrasya Petrol ve Tur. 2,82 0,71 -11,88 Avrupa Yatırım Holding 4,84 -6,92 -19,33 Aydem Enerji 7,47 -8,34 Ayen Enerji 4,82 -1,03 -10,91 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,30 -2,40 79,97 Aygaz 14,05 -3,17 -0,96 Bagfaş 17,81 -1,33 -10,95 Bak Ambalaj 21,70 -11,07 9,73 Balatacılar Balatacılık 4,79 5,51 -41,87 Bantaş Ambalaj 3,50 -1,96 11,94 Banvit 66,30 0,68 27,50 Başkent Doğalgaz GMYO 22,44 22,22 Baştaş Başkent Çimento 10,01 -8,17 -42,37 Batı Çimento 13,15 4,03 179,19 Batısöke Çimento 2,25 3,69 -7,79 Bayrak Taban Sanayi 8,72 1,16 -17,81 Bera Holding 9,94 -0,50 -50,99 Berkosan Yalıtım 9,83 -1,01 10,20 Beşiktaş Futbol Yat. 6,23 1,14 54,21 Beyaz Filo 8,85 0,34 -12,20 Bilici Yatırım 19,00 -2,41 243,37 Bim Mağazalar 71,30 2,66 0,01 Biotrend Çevre ve Enerji 27,80 -3,81 Birko Mensucat 1,05 -2,78 -5,41 Birleşim Mühendislik 10,01 Birlik Mensucat 2,23 5,19 -35,55 Bizim Mağazaları 12,69 -1,86 -17,38 BMS Çelik Hasır 8,48 7,48 Boğaziçi Beton Sanayi 4,80 10,09 Borusan Mannesmann 26,18 -1,65 -5,83 Borusan Yat. Paz. 397,00 10,03 -12,61 Bosch Fren Sistemleri 848,00 -2,75 -31,04 Bossa 30,70 0,79 71,99 Brisa 21,88 -3,19 13,00 Burçelik 18,48 0,16 -12,08 Burçelik Vana 21,66 -0,46 -56,38 Bursa Çimento 3,49 3,87 -29,89 Carrefoursa 36,70 -3,12 -48,89 Casa Emtia Petrol 112,50 0,00 6,13 Ceo Event Medya 8,41 3,19 30,79 Coca Cola İçecek 87,25 1,87 37,38 Cosmos Yat. Holding 10,50 6,82 30,27 Credıtwest Faktorıng 4,69 -2,09 -20,10 Çan2 Termik 12,40 3,85 Çelebi 166,80 -1,77 -8,62 Çelik Halat 6,39 -0,93 -29,76 Çemaş Döküm 1,21 -3,97 -28,93 Çemtaş 13,47 -1,61 -14,26 Çimbeton 210,90 -0,85 -28,87 Çimentaş 28,60 0,63 -20,91 Çimsa 25,28 -0,24 42,02 Çuhadaroğlu Metal 7,58 2,43 -0,36 Dagi Giyim 4,09 -3,76 20,07 Dagi Yatırım Holding 14,69 -2,39 13,88 Dardanel 2,41 -5,86 -54,74 Datagate Bilgisayar 11,97 4,00 -25,70 Demısaş Döküm 7,30 -1,48 12,73 Denge Holding 1,76 12,10 -42,06 Deniz GMYO 2,24 0,00 21,60 Derimod 10,06 -1,76 3,29 Derlüks Yatırım Holding 5,05 6,77 -42,74 Desa Deri 8,92 -3,15 -8,42 Despec Bilgisayar 9,98 0,91 -23,58 Deva Holding 24,54 -2,08 2,00 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,54 -2,37 7,10 Diriteks Diriliş Tekstil 2,78 -7,33 -25,47 Ditaş Doğan 15,65 -6,57 20,33 DO-CO 655,20 -5,02 4,00 Doğan Burda 24,02 14,49 7,04 Doğan Holding 2,60 -4,41 -13,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,20 -1,79 -5,54 Doğusan 6,98 8,39 59,36 Doğuş GMYO 8,80 1,38 7,71 Doğuş Otomotiv 27,22 4,93 5,00 Döktaş Dökümcülük 29,68 5,55 -3,07 Duran Doğan Basım 11,74 7,12 11,92 Dyo Boya 10,81 -0,46 -3,89 Eczacıbaşı İlaç 6,24 3,48 -13,36 Eczacıbaşı Yatırım 42,16 2,28 56,62 E-Data Teknoloji 18,39 18,19 Edip Gayrimenkul 3,49 -6,93 5,12 Ege Endüstri 1.254,60 -4,92 -24,64 Ege Gübre 175,00 -1,07 21,99 Ege Profil 29,70 5,62 -22,33 Ege Seramik 13,35 -4,78 38,16 Egeplast 23,50 2,26 -29,43 Ekiz Kimya 6,60 0,76 -7,43 Emek Elektrik 2,88 4,35 0,87 Eminiş Ambalaj 20,28 -0,98 -44,95 Emlak Konut GMYO 1,85 0,54 -12,51 Enerjisa Enerji 10,75 1,13 -6,77 Enka İnşaat 10,00 3,09 42,01 Erbosan 144,50 0,35 256,31 Ereğli Demir Çelik 18,64 -5,57 41,90 Ersu Gıda 3,35 -1,47 -32,19 Escar Turizm Taşımacılık 19,80 12,05 Escort Teknoloji 5,85 1,21 -10,96 Esenboğa Elektrik 30,66 2,34 61,15 Etiler Gıda 5,20 0,00 30,65 Euro Kapital Yat. Ort. 6,91 0,73 80,91 Euro Trend Yat. Ort. 3,60 -1,10 1,74 Euro Yat. Ort. 3,55 -0,84 -20,07 Euro Yatırım Holding 3,12 -2,50 9,86 Fade Gıda 8,52 -3,29 63,79 Fenerbahçe Futbol 34,48 -3,15 16,64 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,47 -2,76 -16,21 F-M İzmit Piston 112,50 1,53 -8,24 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,34 -0,14 10,05 Ford Otosan 170,80 -5,79 39,84 Formet Metal ve Cam 1,24 -2,36 -49,45 Frigo Pak Gıda 16,92 -1,74 -19,35 Galata Wind Enerji 3,74 -5,08 Galatasaray Sportif 3,70 -1,60 -8,64 Garanti Bankası 9,37 1,08 -7,69 Garanti Faktoring 8,13 -2,40 -26,95 Garanti Yat. Ort. 2,24 -2,18 -30,35 Gedik Y. Men. Değ. 7,36 -1,60 24,20 Gediz Ambalaj 37,70 -8,27 40,67 Gen İlaç 15,53 5,43 Gentaş 3,15 -0,94 -30,21 Gersan Elektrik 5,84 -0,68 -4,89 Girişim Elektrik Sanayi 20,56 Global Men. Değ. 6,07 -1,78 1,00 Global Yat. Holding 2,28 2,24 -35,10 Good-Year 7,61 -4,04 -4,50 Göltaş Çimento 42,82 3,88 4,33 Gözde Girişim 5,59 0,72 -29,95 GSD Denizcilik 2,62 6,50 7,59 GSD Holding 1,92 2,13 -23,51 Gübre Fabrik. 53,00 -0,93 -38,41 Güler Yat. Holding 2,43 3,40 -29,82 Halk GMYO 2,23 -0,45 -26,84 Hatay Tekstil 16,41 -1,03 20,35 Hedef Girişim 2,64 0,76 4,56 Hektaş 8,02 1,91 50,12 HUB Girişim 10,34 -1,80 -43,19 Hürriyet Gzt. 1,43 1,42 -31,90 ICBC Turkey Bank 5,13 -3,21 -21,08 İdealist Danışmanlık 47,08 -7,69 249,78 İdealist GMYO 2,76 -6,44 16,31 İhlas Ev Aletleri 1,03 -5,50 -44,71 İhlas Gayrimenkul 0,97 -1,02 -22,40 İhlas Gazetecilik 1,15 3,60 -53,32 İhlas Holding 0,59 0,00 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,83 5,06 -27,19 İndeks Bilgisayar 6,20 3,33 33,45 Info Yatırım 3,57 1,42 -23,56 İntema 39,32 2,66 -1,45 Inveo Yatırım Holding 99,95 -4,45 126,03 İpek Doğal Enerji 12,27 6,33 -6,19 İskenderun Demir Çelik 12,31 -4,94 36,23 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt