Yatırımcı rehberi (10)
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Yatırımcı rehberi (10)

Yatırımcı rehberi (10)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Net...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Net Holding5,744,8019,58
Torunlar GMYO3,733,1916,93
Ereğli Demir Çelik18,3416,3112,45
Ege Gübre245,70219,2012,09
Bera Holding27,8624,9411,71
Garanti Bankası7,286,649,64
Selçuk Ecza Deposu10,9910,227,53
Petkim6,336,015,32
MLP Sağlık22,0820,985,24
Tekfen Holding15,8215,154,42
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Jantsa Jant Sanayi712,40828,90-14,05
Fenerbahçe Futbol29,0033,48-13,38
Vestel32,7036,28-9,87
Kerevitaş Gıda5,596,07-7,91
Konya Çimento972,101.050,70-7,48
Ege Endüstri1.419,701.523,10-6,79
Albaraka Türk1,641,75-6,29
Brisa24,7426,36-6,15
Tat Gıda9,6810,30-6,02
Verusa Holding58,8562,50-5,84
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Garanti Bankası11.248.539.692

Ereğli Demir Çelik7.702.892.930

Kardemir (D)4.054.682.993

Petkim3.407.497.395

Yapı ve Kredi Bank.3.141.559.250

Sasa Polyester3.020.177.010

Türk Hava Yolları2.850.225.956

Odaş Elektrik2.735.343.047

Koza Altın2.679.973.509

Şişe Cam2.498.909.906

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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