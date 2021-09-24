Yatırım Maratonu Devam Ediyor

ÇANKAYA, ANKARA (Habermetre) - ÇANKAYA'DAN İKİ YENİ KREŞ: METİN OKTAY VE KARAPINAR'A İKİ YENİ KREŞ GELİYOR

Çankaya Belediyesi Metin Oktay ve Karapınar Mahallelerine iki yeni kreş daha inşa ediyor. Toplamda 240 öğrencinin yararlanacağı kreşlerin temelleri 29 Eylül ve 6 Ekim'de bir hafta arayla atılacak.

Çankaya Belediyesi 2021 yılı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'de kapsamlı kreş hizmetini veren yerel yönetim olan Çankaya Belediyesi, Metin Oktay ve Karapınar Mahallesi'ne 2 yeni kreş inşa ediyor. Toplamda 240 öğrencinin yararlanacağı kreşlerin temelleri 29 Eylül ve 6 Ekim'de peş peşe atılacak. 1. 500 çocuk kapasiteli 12 kreş sayısını 2 yeni kreşle 14'e çıkaracak olan Çankaya Belediyesi, kreşlerinin kapasitesini artırmış olacak.

Çankaya'nın 2021 yatırım maratonu, 29 Eylül'de Metin Oktay Mahallesi gündüz bakım evinin temel atma töreniyle devam edecek. Toplamda 1. 069 metrekare alana sahip olacak yeni bakımevi 140 çocuğa eğitim verecek. Bir hafta sonra 6 Ekim'de ise 1. 080 metrekare alana sahip 100 çocuk kapasiteli Karapınar Mahallesi gündüz bakımevinin temeli atılacak.

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

Yatırımlarını halkın ihtiyaçlarına göre hayata geçirdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bebeklerden başlayarak yaş almış insanımıza kadar her yaştan Çankayalının yararlanacağı tesisler inşa ediyoruz. 7 yıllık görev dönemimiz boyunca doğru belediyecilik anlayışıyla doğru yatırımları ilçemize kazandırdık. Biz en çok çocukların belediyesiyiz diyor ve geleceğimiz olan çocuklarımızın en temel eğitimi alacakları kreşlerimizin sayısını da arttırıyoruz. İlk dönemimizde 7 yeni kreş yaptık, şimdi de 2 yeni kreşin daha temelini atıyoruz. Çocuklarımız için de her yaştan Çankayalı için de yatırımlarımız devam edecek" diye konuştu.

ÇAĞDAŞ EĞİTİM YUVALARI

Çankaya Belediyesinin kreşleri piyasa koşullarına göre düşük ücreti, çağdaş ve kaliteli eğitimiyle ebeveynlerin öncelikli tercihi oluyor. Çocuk merkezli, aile katılımına dayalı, yaratıcılığı destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliği, ekolojik düşünce, özgürlük, eşitlik, çağdaş yaşam, barış ve dostluk gibi evrensel değerleri temel alan eğitim programları uygulanan kreşler, normal dönemde her yıl 300 üzerinde çocuğu ilkokul eğitimine uğurluyor.

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