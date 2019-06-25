Yatağa bağımlı gençten Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tedavi isteği

Diyarbakır'da yaşayan 23 yaşındaki kas hastası Şehmuz Özbayhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu, tek dileğinin tedavisinin bir an önce yapılması olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da 24 Haziran 2018 seçimlerinde tekerlekli sandalyesi ile gönüllü olarak AK Parti teşkilatı için çalışan kas hastası Şehmuz Özbayhan, tekerlekli sandalyenin ardından yatağa bağımlı kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan hastalığının tedavisi için yardım isteyen Özbayhan, "3 seçimde AK Parti için çalıştım. Gönüllü olarak çalışıyordum, herhangi bir karşılık beklemeden seçimlerde çalışan aynı Şehmus'tum. 2017'de Cumhurbaşkanımız beni külliyeye çağırdı, Diyarbakır'da da görüştük. Ben hiçbir zaman çıkarım için yapmadım, ben bunu öncelikle Cumhurbaşkanımızı tanıdığım için bildiğim için çalıştım. Ben bu bağışları, yardımları ve sağlıkla ilgili yardımları gördükten sonra Cumhurbaşkanımıza bakış açım değişti. Ben bunu vatanım, bayrağım, milletim ve Cumhurbaşkanım için yaptım. Şuanda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde iş görmemezlik raporum var. Kardeşim de orada çalışıyor, kardeşimin kurum geçişinin yapılmasını istiyorum. Beni ve kardeşimi kimseye yem etmeyin, 3-5 kuruş için kimseye yem olmak istemiyorum. 31 Mart gecesi solunum yollarımda sorun yaşadım. Şu anda kas hastasıyım, Cumhurbaşkanımızdan bunun tedavisi için yardım istiyorum. Önceden akülü sandalyedeydim, makineye bağlı değildim. Sabah evden çıkar akşam gelirdim, çok şükür ihtiyaçlarımı da görüyordum. Ama şimdi kötü durumdayım, bana yardım edilmesini istiyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA