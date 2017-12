Yat Limanında Akdeniz Foku Görüntülendi

DÜNYA genelinde sayıları 500 ile 700 arasında tespit edilen Akdeniz foku, Antalya'da görüntülendi. Yat limanındaki teknelerin arasından sıklıkla görülen foka 'Murtaza' adı verildi.



Antalya'da tarihi Kaleiçi Yat Limanı, bir aydır Akdeniz fokunu ağırlıyor. Hemen hemen her sabah tur teknelerinin arasında gezinen Akdeniz fokuna tekneciler 'Murtaza' adını verdi. Teknelerin arasında dolaşan foku görüntüleyen tekne çalışanlarından Mert Sezer, ilk gördüğünde çok heyecanlandığını söyledi. Mümkün olduğunca foka yiyecek vermediklerini belirten Sezer, "Bize alışırsa 'Başına bir şey gelebilir 'diye yiyecek vermiyoruz. Daha güvenli bir yer bulsun istiyoruz. Yuvası burada, 'Yavrulamıştır' diye düşünüyorum. Çoğalmasını da istiyoruz. İsmini 'Murtaza' koyduk. İlk gördüğümüzde farklı isimlerle seslendik ama 'Murtaza' dediğimizde bize baktı. Bu nedenle adı böyle kaldı" dedi.



"AİLE GİBİ OLDUK"



Dalgalı havalarda fokun adeta kendilerinden yardım istercesine çırpındığını kaydeden Sezer, "İlk zamanlar kötü havalarda dışarı çekip soluklanmasını sağlıyorduk. Kendine geldikten sonra tekrar denize giriyordu. Ama artık çekemiyoruz, çünkü çok ağırlaştı. Aile gibi olduk, her sabah tekneye geldiğimde onu görüyorum. Nefesini duyuyorum her sabah. Umarım yakın zamanda yavrularını da görürüz" diye konuştu.



DÜNYADA EN FAZLA 700 FOK VAR



Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu fok çeşidinin dünyada Atlas Okyanusu ve Akdeniz'de kaldığını söyledi. Toplam sayılarının dünyada 500 ile 700 arasında olduğuna dikkati çeken Doç.Dr. Gökoğlu, şöyle konuştu:



"Bu popülasyonun 4'te 3'lük kısmı Türkiye ile Yunanistan arasında. 100 kadarı bizim kıyılarımızda yaşıyor. Bu mevsim Akdeniz fokunun yavrulu olduğu dönemdir. Kaleiçi Yat Limanı'nda 1 aydır görüntülenen bu fok var. 20 gün önce ölü bir yavru aldık. Yat Limanı içinde mutlaka yavrusu var. Görüntüdeki fok dişi, yavrusunun olduğu mağara etrafında dolanıyor. Yavrusunu kollar, bu neden limandan ayrılmıyor."



TEKNECİLERE UYARI



Fokların insanlarla çok kısa sürede bağ kurabildiğini vurgulayan Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, şöyle dedi:



"Teknecilerin fokları beslememesini istiyoruz. İnsanla bağ kursun istemiyoruz. O bölgede tekne sahiplerinin teknelerini çalıştırdıkları an çok dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü teknenin altında olma ihtimali yüksek. Dünyada sürekli bir düşüş vardı. Yapılan son çalışmada bu durağanlaştı. Tedbirler başarılı oldu."



- Antalya