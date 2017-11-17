Yaşlı parmaklarla yarım asırlık sihirli dokunuş



ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, 73 yaşındaki Şerafettin Toktaş, yarım asırdan fazla yaptığı terziliğin yanı sıra çeşitli telli sazları da çalıyor.

Ezine'de 10 yaşında çırak olarak başladığı terzilik mesleğini şimdilerde küçük bir dükkanda devam ettiren Toktaş, aynı zamanda amatör olarak müzikle uğraşıyor. Müzik hayatına da ilk olarak 1956 yılında cümbüş çalarak başlayan Toktaş, 1966 yılında ise kanunla tanıştı. Bu zamana kadar 20 tane esere beste yaptığını kaydeden Şerafettin Toktaş, bu eserlerden 2 tanesini de notere tasdiklettiğini söyledi.

İlk konserini 1954 yıllarında verdiğini söyleyen Toktaş, "1944 yılından sonra terzi çıraklığına başladım. On yaşındaydım. Bu sırada bizim Emin Çankaya'nın korosuna katıldım. 1954-1960 arası ilk konserimi verdim" dedi.

Terzilik ile müzisyen kimliğini hiçbir zaman birbirine karıştırmadığını söyleyen Toktaş, "Benim büyük ustam rahmetli terzi Hasan Yapıcı'dır. İyi bir sanatkardı, onun yanında yetiştim. Ama kendi mesleğim olan terzilikle müzik dünyamı hiçbir zaman karıştırmadım. Hiç etkilenmedim. Müziği amatörce yaptım. Ama bu esnada İzmir gazinolarında programlar yaptım. Neticede dükkanımda işime sarıldım, güzel kıyafetler diktim" diye konuştu.

Kendisini artık beste yapmaya adadığını belirten Şerafettin Toktaş, yaptığı bestelerin TRT'de çalınmasını istiyor. Toktaş, "Kanun, ud ve bağlama dersleri verdim. Yine de beni boş bırakmıyorlar. Yazlıkçılar bile geliyor. Bu yaşımda kendimi beste çalışmalarına bıraktım. Besteler yapıyorum. 20'ye yakın eserim var, ama şu anda ikisini noterde tasdiklettim" şeklinde konuştu.

Terzi dükkanına kendisini dinlemeye askerlerin, öğrencilerin ve yazlıkçıların geldiğini söyleyen Toktaş, "Askerlerimiz geliyor, amca bir kanun çal diyorlar. Öğrenciler geliyor, çalıyoruz. Yani ben müziği seviyorum. Müzik için yaratıldım. Nasip olursa Ezine'de bir efsane olarak kalmayı düşünüyoruz. Ben geldim geçiyorum, mesele müziği yaşatmak" dedi.