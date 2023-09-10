Zonguldak'ta 150 Yıllık Çınar Ağacı Araç Üzerine Devrildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 150 yıllık çınar ağacı 3 kişinin içerisinde bulunduğu aracın üzerine devrildi. Olayda araçta bulunanlar çevredekilerin yardımıyla yara almadan kurtuldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Zonguldak'ın Ereğli ilçesi sahil yolu üzerinde bir taksi durağının yakınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 150 yıllık çınar ağacı yol kenarında bekleyen Mehmet Y. idaresindeki 67 ABH 487 plakalı aracın üzerine devrildi. Devrilen ağacı görenler araçta bulunan sürücü Mehmet Y. ile yanında bulunan bir kadın ve bir çocuğun imdadına koştu. Araçta bulunan 3 kişi kazadan yara almadan kurtularak bölgeden uzaklaştırıldı.

Ağacın devrildiği yol bir süre ulaşıma kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri ağacın dallarını keserek yoldan temizledi. Araçta maddi hasar meydana gelirken trafik bir süre kontrollü olarak ulaşıma sağlandı. Ağacın yoldan tamamen kaldırılmasının ardından araç da çekici yardımıyla çekildi. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - ZONGULDAK