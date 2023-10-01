Yozgat'ta şiddetli yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü

Yozgat'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir konağın bahçesinin istinat duvarı çöktü. Yozgat il genelinde bugün de kuvvetli yağışın devam edeceği, yaşanabilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Şiddetli yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü

YOZGAT - Yozgat'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir konağın bahçesinin istinat duvarı çöktü.

Yozgat'ta iki gündür etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kent merkezi Köseoğlu Mahallesi'nde Yozgat Belediyesi'ne ait olan Tuzkaya Mahalle Konağı'nın istinat duvarı sağanak yağış sonrası çöktü. Yozgat il genelinde bugün de kuvvetli yağışın devam edeceği, yaşanabilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.