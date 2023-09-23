Yayladağı'nda motosiklet kazası: Yabancı uyruklu sürücü yaralandı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında yabancı uyruklu sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devrilen motosikletin yabancı uyruklu sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, ormanlık alanda devrildi.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekibince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam