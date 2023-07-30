Yalova'da İnşaat Temeline Düşen Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir inşaatın temeline düşerek mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Köpek sağlık durumu iyi olan sahibine teslim edildi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir inşaatın temeline düşerek mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre Çiftlikköy ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesindeki bir inşaatın temeline düşen köpeği fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri köpeği temelden çıkartarak kurtardı. Sağlık durumu iyi öğrenilen köpek sahibine teslim edildi. - YALOVA