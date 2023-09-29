Ünye'de İş Merkezi Asansöründe Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş merkezinin asansöründe mahsur kalan 4 kişi ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kaledere Mahallesi Sağlık Ocağı Sokak üzerinde bulunan 4 katlı iş merkezinin asansöründe mahsur kalan 3'ü kadın 1'i erkek 4 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar bırakarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sağlık ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler gelerek telefonla ulaştıkları 1 kişiyle iletişime geçti. Ekipler olay yerine ulaştıklarında vatandaşların kendi imkanları ile asansörden çıktıklarını belirledi. Bina içerisinde yapılan incelemenin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

Olay sonrası polis ekipleri ise mahsur kalan vatandaşlarla iletişime geçerek yaşanılan olayla ilgili bilgi aldı. - ORDU