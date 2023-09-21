Tatvanlı Kadınlar El Yapımı Salça İle Geçim Sağlıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan kadınlar, tarladan topladıkları domateslerle el yapımı salça üreterek hem kışa hazırlanıyorlar hem de evlerine geçim kaynağı sağlıyorlar.

Tatvanlı kadınlar salça üreterek hem kışa hazırlanıyorlar hem de geçimlerini sağlıyorlar

Yaptıkları salçalarla evlerinin geçimini sağlıyorlar

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan kadınlar el yapımı salça üreterek hem kışa hazırlanıyorlar hem de evlerine geçim kaynağı sağlıyorlar.

Tatvan ilçesinin Yelkenli köyünde yaşayan kadınlar, tarladan topladıkları domateslerle salça yapıyorlar. Kadınlar yaptıkları salçaları satarak hem maddi kazanç elde ediyorlar hem de kışa hazırlık yapıyorlar. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte elde yaptıkları salçaları artık makinelerden geçirerek yapan kadınlar, teknolojiden faydalanarak salça yapma makinesiyle rahata kavuştular.

Yaptıkları salçalarla geçimlerini sağladıklarını söyleyen Gülfer Tarlan, "Yağmur yağmadan güneş varken alelacele domateslerimizi toplayıp salça yapıyoruz. Yaptığımız salçaları güneşte kuruttuktan sonra hem satıp evimize katkıda bulunuyoruz hem de kışa hazırlık yapıyoruz" dedi.

Mardin'den geldiğini ve yol kenarında salça ve kurtulmuş sebzeleri görüp almak istediğini söyleyen Şemsettin Nas, "Kızımın üniversite kaydını yapmak için Van'a gidiyordum. O sırada yol kenarında sebze ve salça satan bu yere geldik. Kışın tüketmek için burada kurutulan sebzeleri aldık. Bacılarımızın ellerine sağlık gerçekten de ürünleri çok güzel" dedi.