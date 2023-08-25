Tarsus Doğa Parkı, yaralı hayvanlar için rehabilitasyon merkezi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı, binlerce hayvanın yaşam alanı olmasının yanı sıra yaralı hayvanlar için de rehabilitasyon merkezi olma özelliği de taşıyor. Doğal ortamlarında avcılık, kaza ya da diğer nedenlerle yaralanan hayvanlar, Doğa Parkı'nda tedavi altına alınıyor. İyileşen hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından doğal ortamlarına salınırken, doğada yaşamını sürdüremeyecek durumda olanlar Tarsus Doğa Parkı'nın misafiri olmaya devam ediyor.

Hayvanat Bahçesi, Yaban Hayatı ve Eğitim Şube Müdürü Veteriner Hekim Nilay Serpin, Tarsus Doğa Parkı'nın sadece hayvanların yaşamlarını sürdürdüğü bir yer olmadığını, aynı zamanda tedavi üssü olduğunu belirterek, " Burası Çukurova'nın sadece hayvanat bahçesi değil, aynı zamanda tedavi ve rehabilitasyon merkezi. Bölgemizde yapılan avcılık veya diğer sebeplerden dolayı yaralanan yırtıcı ve yabani hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından bize ulaştırılıyor. Tarafımızdan tedavisi yapılıp rehabilitasyon sürecini tamamlayan hayvanları, doğal ortamlarına bırakılmaları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim ediyoruz. Doğada yaşamını sürdüremeyecek şekilde yaralı ve zarar görmüş hayvanların ise, kendi bünyemizde yaşamlarını idame ettiriyoruz" dedi.

2021 yılında 209 hayvanın tedavi edilerek doğaya salındığının, 169 tanesinin de Tarsus Doğa Parkı'na yerleştirildiği bilgisini veren Serpin, "2022 yılında ise 94 hayvan tedavisi tamamlanıp doğaya salınırken, 66 tanesi hayatına bizimle devam ediyor. 2023 yılında ise şu ana kadar 93 hayvanın tedavisi tamamlanarak doğaya salınırken, 13 tanesi de bizimle yaşamaya devam ediyor. Görme yetisini avcılık ve kaza gibi sebeplerle kaybetmiş veya herhangi bir uzvunu kaybettiğinden dolayı doğada yaşamını sürdüremeyecek olan hayvanlar yaşamlarını burada devam ettiriyorlar" diye konuştu.