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Taksim'de bayram yoğunluğu

Yaşam Haberleri

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde vatandaşlar Taksim'e akın etti. İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı. İstanbul'da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde vatandaşlar ve turistler, havanın da güzel olmasıyla birlikte Taksim'e akın etti. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan İstiklal Caddesi'nde adeta adım atacak yer kalmadı. Vatandaşlar gezerek hem havanın hem de bayramın keyfini çıkardı.

Taksim'de bayram yoğunluğu

İSTANBUL - Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde vatandaşlar Taksim'e akın etti. İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı.

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde vatandaşlar ve turistler, havanın da güzel olmasıyla birlikte Taksim'e akın etti. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan İstiklal Caddesi'nde adeta adım atacak yer kalmadı. Vatandaşlar gezerek hem havanın hem de bayramın keyfini çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı - Yaşam

İstiklal Caddesi Kurban Bayramı İstanbul Taksim Yaşam Haberler

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