Edirne'de oyuncak şişme botla denize açılan ve sürüklenen anne ile 5 yaşlarındaki oğlunu kurtarmak isteyen 3 kişi de denizde mahsur kaldı. 5 kişinin kurtarılma anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Şişme botla denize açılıp sürüklenen anne ve oğluna yardıma gidenler de mahsur kaldı

EDİRNE Edirne'de oyuncak şişme botla denize açılan ve sürüklenen anne ile 5 yaşlarındaki oğlunu kurtarmak isteyen 3 kişi de denizde mahsur kaldı. 5 kişinin kurtarılma anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yayla sahiline gelen anne ve oğlu, oyuncak şişme bota binerek Saros Körfezine açıldı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle sürüklenip 1 mil açıkta mahsur kalan anne ve oğlunu kurtarmak isteyen 3 genç yardımlarına gitti. Yardıma giden 3 gençte mahsur kalınca yardımlarına tesis işletmecisi Mustafa Altunhan teknesiyle yardımlarına yetişti. Dalgaların arasında mahsur kalan 5 kişi kısa sürede kurtarıldı. Kurtarılan anne, "Siz olmasaydınız gelemezdik. Allah razı olsun" diyerek Altunhan'a teşekkür etti.