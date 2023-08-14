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Sinop'ta Denize Giriş Yasaklandı

Yaşam Haberleri

Sinop'un Türkeli ve Ayancık ilçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, denizde dip akıntısı ve yoğun poyraz rüzgarları beklendiğinden iki gün boyunca denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

Sinop'un Türkeli ve Ayancık ilçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, denizde dip akıntısı ve yoğun poyraz rüzgarları beklendiğinden iki gün boyunca denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

Türkeli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "14-15 Ağustos tarihlerinde denizde dip akıntısı ve yoğun poyraz rüzgarları beklendiğinden belirtilen tarihlerde ilçemiz genelindeki tüm plaj ve iskelelerde vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak maksadıyla denize girilmesi yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Ayancık Türkeli Sinop Yaşam Haberler

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