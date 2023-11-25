Silivri'de Traktör Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti

Silivri'de bilinmeyen bir nedenle dereye devrilen traktörün altında kalan 58 yaşındaki şoför hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İnceleme ve tahkikat devam ediyor.

Silivri'de henüz bilinmeyen bir nedenle dereye devrilen traktörün altında kalan 58 yaşındaki şoför hayatını kaybetti.

Kaza, Silivri Akören Mahallesi Sıvat Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Z.Ö. isimli 58 yaşındaki adamın idaresindeki traktör, bilinmeyen nedenle devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Z.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Z.Ö.'nün cenazesi cenaze arabasıyla morga kaldırıldı. Konuya ilişkin tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL