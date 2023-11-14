Şanlıurfa'da Kepçe Operatörü Doğalgaz Hattını Deldi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde çalışma yapan kepçe operatörü, doğalgaz hattını deldi. Yaralananın olmadığı olayda yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Kepçe operatörü yolda çalışma yaptığı sırada doğalgaz hattını deldi. Delinme sonrası çalışma yapan ekibin panik anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralananın olmadığı olay sonrası doğalgaz hattı onarılarak muhtemel bir facianın önüne geçildi. - ŞANLIURFA