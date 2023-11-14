Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Konut Müjdesi: 150 Daire İçin Başvurular 15 Kasım'da Başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, konut sahibi olmayı bekleyenler için 150 dairelik KONUT A.Ş projesi duyuruldu. Başkan Ekrem Yüce, Yenikent bölgesinde inşa edilecek daireler için başvuru sürecinin 15 Kasım'da başlayacağını belirtti. Peşin alımda %10 indirim ve uygun ara ödeme imkanları sunulacağı projede, başvurular KONUT A.Ş merkezinden yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, konut sahibi olmayı bekleyenler için başvuru tarihi müjdesi verildi. Yüce, Yenikent bölgesinde inşa edecekleri güçlü, güvenli ve estetik KONUT A.Ş projesindeki 150 daire için başvuru sürecini 15 Kasım'da başlatacaklarını açıkladı. Yüce, "150 dairemizi ön talep olarak satışa sunuyoruz. Ödemede kolaylık sağladık. Peşin alımda %10 indirim, %25 peşinatla uygun ara ödeme imkanları sunduk. 15 Kasım'da KONUT A.Ş merkezimize gelip başvuru yapabilirsiniz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, merkez meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Başkan Ekrem Yüce'nin yanı sıra ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, komisyon başkanları ve Büyükşehir Bürokratları ile gazeteciler katıldı. Toplantıda gündem maddeleri tek tek görüşüldü, Sakarya'nın yarınları için yürütülen çalışmalarla ilgili kararlar oy birliğiyle alındı.

15 Kasım'da başlıyor

Açılış konuşmasını yapan Başkan Ekrem Yüce, konut sahibi olmak isteyen Sakaryalılar için çok önemli bir müjdeyi paylaştı. Büyükşehir'in kentsel dönüşüme ilk adımı olan KONUT A.Ş'nin Korucuk'ta ferah, güçlü, güvenli ve estetik 240 konutluk projesi için satış ön başvurularının 15 Kasım'da başlayacağını müjdeleyen Yüce, ödeme konusunda da büyük kolaylıklar sunacaklarını belirtti.

Kentsel dönüşümün yol haritası

Sakarya'da yürüttükleri kentsel dönüşümün yol haritasını anlatırken Dernekkırı Afet Yönetim Merkezi, Deprem Risk Yönetimi Dairesi, strateji belgesi, riskli yapıların dönüşümü için atılan adımları örnek veren Yüce, başvuruların KONUT A.Ş tanıtım noktalarından yapılacağını ifade ederek, "Vatandaşımızı iyi yaşam standartlarında, güvenli, huzurlu bir çevrede yaşamı fırsatı sunuyoruz" vurgusu yaptı.

İndirim, ara ödeme, peşinat kolaylığı

Başkan Yüce, KONUT A.Ş satışında indirim, ara ödeme ve peşinat kolaylığı sağladıklarını kaydederek şöyle dedi:

"Daha güvenli, daha dayanıklı ve daha sağlam bir Sakarya için çalışmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızdan biri olan Konut AŞ projemizle hemşerilerimize iyi yaşam standartlarına sahip, güvenli ve huzurlu bir çevrede yaşama fırsatı sunuyoruz. Toplamda 240 daire inşa edeceğimiz projemizde, 150 dairemiz önden halkımıza bilgi vermek amacıyla ön talep olarak satışa sunuyoruz.

Projemizin ödeme seçeneklerinde kolaylık sağladık. Peşin alımlarda, liste fiyatından %10'luk bir indirim uygulayarak imkân sunuyoruz.Ayrıca, %25 peşinatla başlayıp, 6 ayda bir %2 veya %3 ara ödeme seçenekleriyle, 84 aylık veya 120 aylık vadelerle de seçeneklerimiz bulunuyor. Buradan sizlere ilk müjdemizi vermek istiyorum. Ev sahibi olmak isteyen hemşerilerimizin başvuruları 15 Kasım'dan itibaren almaya başlıyoruz. Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesinin orda bulunan, ticaretin kalbi olan Ticaret Merkezimizde Konut AŞ merkezi açtık"

Afetlere hazır bir Sakarya için

Sakarya'nın afetlerle başa çıkabilme kapasitesini artırmaya çalıştıklarını ifade eden Yüce, "Biliyorsunuz ki Sakarya'mız şehirlerin şehridir. Sadece bugünü değil yarını düşünerek projeler geliştiriyor ve gerçekleştiriyoruz. Sakarya'mız hepimizin de bildiği gibi deprem bölgesi üzerinde yer almaktadır. Doğal afetlerle başa çıkabilme kapasitemizin artırılması, şehrimizin sürdürülebilirliği ve halkımızın güvenliği için elzemdir.

Bizler bu gerçeğin ve bu gerçeğin bizlere yüklediği sorumluluğun farkında olarak deprem konusunda hızla çalışmalar başlattık. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Strateji belgesi, riskli yapıların dönüşümünü teşvik etmek için yönlendirici imar plan notları, dönüşüm çalışmaları, planlama süreçleri, Dernekkırı Afet Yönetimi ve Eğitim Merkezi projesi buna en önemli örneklerdir" dedi.

Başvuru noktaları

Başvurular 15 Kasım'dan itibaren Millet Bahçesi yanındaki Turizm Merkezi, SEAH karşısı Sakarya Ticaret Merkezi içindeki KONUT A.Ş bürosu ve Demokrasi Meydanı'ndaki kan merkezi yanında açılan KONUT A.Ş Tanıtım Merkezi'nden yapılabilecek.

Gündem maddeleri

1 ile 19. maddeye kadar olan gündemler İmar ve Bayındırlık, 20. madde Plan ve Bütçe, 21. madde Hukuk komisyonundan geldiği şekilde oy çokluğu ile kabul edildi. 22 ile 51. Madde arasında yer alan gündemler İmar ve Bayındırlık, 52, 53, 54. maddeler Hukuk komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 75 maddeler oy birliği ile kabul edildi. 65,66, 67, 72, 73 ve 74. Maddeler Plan ve Bütçe, 76 ile 84. madde arasında kalan 9 gündem de İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.