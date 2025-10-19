Haberler

Kilosunun fiyatı 600 bin TL'ye çıktı, görmek isteyen tarlaya akın etti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Kilosunun fiyatı 600 bin TL'ye çıktı, görmek isteyen tarlaya akın etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kilosunun fiyatı 600 bin TL'ye çıktı, görmek isteyen tarlaya akın etti
Haber Videosu

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safranın kilogramı, 600 bin liradan satışa sunulacak. Safran bitkisini yerinde görmek isteyen yerli ve yabancı turistler ise tarlaları ziyaret etmeye devam ediyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 9. Safran Festivali çerçevesinde Yukarıçiftlik köyünde safran hasadı etkinliği düzenlendi. Etkinlikte safranlı pilav ile kara çorba ikramı yapıldı.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLER AKIN ETTİ

Havanın yağışlı olmasının ardından tarlaların çamurla kaplanması safran hasadını olumsuz etkiledi. Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılmasının yanı sıra; hücre yenileme, hafızayı güçlendirme, astım ve solunum yolu hastalıkları, sindirim ve diş eti güçlendirme gibi birçok etkisi bulunan safran bitkisini yerinde görmek isteyen yerli ve yabancı turistler tarlaları ziyaret etmeye devam ediyor.

Kilosunun fiyatı 600 bin TL'ye çıktı! Görmek isteyenler tarlaya akın gediyor

KİLOGRAMI 600 BİN LİRADAN SATILACAK

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işareti tescillenen safranın bu yılki hasadından elde edilecek ürün 600 bin liradan satılacak.

Safranbolu'da 9. Safran Festivali ve Hasadı Gerçekleştirildi

"YAĞMUR NEDENİYLE ÇOK FAZLA SAFRAN ÇİÇEĞİ TOPLAYAMADIK"

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, bu yıl 9'uncusu düzenlenen Safran Festivali kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Festival döneminde yoğun yağışların etkili olduğunu belirten Yılmaz, "Bu yıl Safran Festivali döneminde yağmur almaktayız, yağmur yağıyor. Onun için sahada çok fazla safran çiçeği toplayamadık. Çünkü misafirleri tarlalara koyduğumuzda çiğnendiğinde ertesi gün çiçekler artık açmakta zorlanıyorlar, çamur olduğundan dolayı. Bu yüzden çok fazla tarlada safran toplamadan safran çiçeği festivalini idrak ettik" dedi.

Safranbolu'da 9. Safran Festivali ve Hasadı Gerçekleştirildi

Yaklaşık 8-10 gündür safran çiçeği topladıklarını ifade eden Yılmaz, "Bu dönemde bölgeye epey yağmur yağdı. İnşallah 1-2 gün içinde güneş açarsa, ki önümüzdeki hafta açacak görünüyor, bir ay boyunca düzenli olarak safran çiçeği toplayabiliriz" diye konuştu.

Safranbolu'da 9. Safran Festivali ve Hasadı Gerçekleştirildi

Yılmaz, 2024 yılı ürünü safranın kilogramını 450 bin liradan sattıklarını belirterek, "Muhtemelen 2025 hasadı 600 bin lira gibi görülüyor. Zannediyorum yeni ürün çıktığında bu fiyatlardan satacağız" ifadelerini kullandı.

Safranbolu'da 9. Safran Festivali ve Hasadı Gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
27 yaşındaki kadın, 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldürdü

27 yaşındaki kadın, 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldürdü
İlker Yağcıoğlu'ndan Süper Lig'in geri kalan bölümü hakkında flaş iddia

Ligin geri kalan bölümü hakkında flaş iddia: Çok zor yenilirler
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
CHP Kocaeli İl Kongresi'nde ortalık karıştı

CHP kongresinde ortalık fena karıştı
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
İsveç: Barışı kararlılıkla savunmak için savaş moduna geçmeliyiz

Avrupa ülkesinden dikkat çeken çıkış: Savaş moduna geçmeliyiz
Cezaevindeki eski CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma kaldırıldı

Cezaevindeki eski CHP'li başkan yoğun bakıma kaldırıldı
Metroda çarşafla gezen erkek şahıs gözaltına alındı

Metroda onu gören telefona sarıldı, şahıs apar topar gözaltına alındı
AK Parti'den Diyarbakır'daki 'Öcalan'a Özgürlük' yürüyüşüne ilk tepki

AK Parti'den Diyarbakır'daki "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne ilk tepki
2 yıl sonra elden çıkardılar! Türkiye'nin dev akaryakıt markası bir kez daha satıldı

Türkiye'nin akaryakıt devi bir kez daha sessiz sedasız satıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.