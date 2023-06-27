Pazaryeri'nde yıllardır süren mezarlık ziyareti geleneği devam ediyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yıllardır dini bayramlarda vatandaşlar toplu halde mezarlık ziyareti yapıyor.

Asırlardır süren gelenek kapsamında arife günü ikindi namazını kıldıktan sonra camilerden çıkan vatandaşlar, din görevlileriyle ilçe mezarlığına kadar yürüdü.

Mezarlıkta din görevlileri Kur'an-ı Kerim okudu, İlçe Müftüsü Şerif Gedik dua etti. Mezarlık ziyareti, vatandaşların kabirlere bakım yapmasının ardından sona erdi.

Kurban Bayramı öncesi düzenlenen kabir ziyaretine, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile yüzlerce vatandaş katıldı.

Tekin, AA muhabirine, ilçede yıllardır dini bayramlarda toplu mezar ziyaretleri gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu geleneği yaşatarak gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını vurgulayan Tekin, şöyle konuştu:

"Böyle bir geleneğin her yerde olmadığını biliyoruz. Ramazan Bayramı'nda bayram namazından sonra, Kurban Bayramı'nda ise arife günü ikindi namazını kıldıktan sonra tekbirler eşliğinde kabristanlığa geliyoruz. İlçe Müftülüğünce Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından herkes ecdadının kabirleri başında dualar ediyor. Bugünlerde bu birlik beraberliğe çok ihtiyaç var. Hemşehrilerimiz de bunun örneğini çok güzel gösteriyor. Bu vesileyle tüm İslam aleminin ve hemşehrilerimin bayramını kutluyor, şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum."