Ordu'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Ordu'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla şehrin dört bir yanı Türk bayrakları ile donatıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlamaları için kentin dört bir yanını Türk bayraklarıyla donattı. OBB ekipleri, kentin en yoğun olduğu cadde, sokak ve bulvarları ay yıldızlı al bayraklarla süsledi. Ordu Ticaret Borsası, 5 katlı binasına dev Türk bayrağı asarak takdir topladı.

Ordu'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla şehrin dört bir yanı Türk bayrakları ile donatıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlamaları için kentin dört bir yanını Türk bayraklarıyla donattı. OBB ekipleri, kentin en yoğun olduğu cadde, sokak ve bulvarları ay yıldızlı al bayraklarla süsledi.

Ordu Ticaret Borsası, 5 katlı binasına dev Türk bayrağı asarak takdir topladı. - ORDU